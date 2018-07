Arbeitnehmer können die Fahrtkosten zur Arbeit nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch während der Probezeit nur mit der Pendlerpauschale in ihrer Steuererklärung ansetzen. Auch wenn die tatsächlichen Kosten für die Fahrten zwischen Wohnsitz und Arbeitsstätte manchmal höher sind als die Entfernungspauschale in Höhe von 30 Cent pro Kilometer, darf nur die Pauschale angesetzt werden. Das entschied das höchste deutsche Steuergericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil.

Damit scheiterte ein Arbeitnehmer mit dem Versuch, seine tatsächlichen Fahrkosten von der Steuer abzusetzen. Er hatte argumentiert, dass er seiner Firma wegen der Probezeit und des zudem befristeten Arbeitsverhältnisses auf ein Jahr nicht dauerhaft zugehörig sei. Die Fahrten müssten daher wie eine Dienstreise behandelt werden, was ihm steuerliche Vorteile eingebracht hätte. Der Mann klagte sich durch alle Instanzen – und scheiterte sowohl beim Finanzamt, vor dem Finanzgericht als auch vor dem Bundesfinanzhof mit seinem Versuch.

Die befristete Tätigkeit sahen die Richter nicht als Argument. "Auch in diesen Fällen sucht er die Tätigkeitsstätte nicht nur gelegentlich, sondern – wenn auch nur für die Dauer seines befristeten Beschäftigungsverhältnisses oder in der Probezeit – fortdauernd und immer wieder auf", heißt es in dem Urteil (Az: VI R 21/14).