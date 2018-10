Fast 120 Jahre alt und doch wirkt der aufwendig gestaltete Stuck an Wänden und Decken der Berliner Jugendstilvilla makellos. Damit die einzigartigen und filigranen Verzierungen auch weiterhin so schön aussehen, ist das Handwerk von Stuckateuren gefragt. "Wir sanieren und restaurieren aber nicht nur. Wir fertigen auch neuen Stuck an", sagt Stephan Bacher. Er ist für den Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade (SAF) tätig. Und liebt die alten Wandverzierungen.



Stuckateure verkleiden Wände und Decken. Bei dieser Arbeit verputzen sie die Bauten mit unterschiedlichen Mörtelsorten – und zwar innen wie außen. Stuck besteht in der Regel aus einem Gemisch aus Mörtel, Kalk und Gips. Die Masse wird in der Werkstatt auf einem Tisch ausgebreitet und mit einer Schablone in die gewünschte Form gezogen, bis das Profil ausgearbeitet ist. Dabei müssen die Handwerker vorsichtig sein, denn das Mörtel-Gips-Gemisch dehnt sich während des Trocknens. Die Form muss daher immer wieder neu angepasst werden. Soll Stuck neu angefertigt werden, arbeiten die Handwerker oft mit Negativformen, in die Gips oder Zement gegossen wird. Das passiert oft bei sehr großflächigen Stuckelementen. Sind diese ausgehärtet, werden sie an Wand oder Decke verschraubt und zusätzlich verputzt.



Besonderes künstlerisches Geschick ist gefragt, wenn die Stuckmasse direkt auf dem Mauerwerk geformt wird.



Hin und wieder arbeiten Stuckateure in Kirchen oder Schlössern und führen Ausbesserungsarbeiten an altem Marmorstuck aus. Hier handle es sich oft um verzierte Säulen und große Flächen. Oft stammen diese Verzierungen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. "In der Semperoper findet man beispielsweise sehr viel von solchen Stuckmarmorverzierungen", erklärt Bacher.

Der Job beschränkt sich aber nicht nur auf Restaurierungen oder das Anfertigen von Stuck. "Eigentlich sind Stuckateure Multitalente", sagt Bacher. Verputzen und Oberflächengestaltung im Innen- wie Außenbereich, Boden- und Deckengestaltung gehören ebenso zu den Aufgaben wie auch das Verbauen von Schallschutzelementen. Stuckateure können sogar am Bau von Brandschutzanlagen oder an energetischen Sanierungen beteiligt sein.

Der Beruf ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf, die Ausbildung dauert drei Jahre. Dabei lernen die angehenden Stuckateure alles über Baustoffkunde und Bauphysik kennen. Wie wird Stuck angefertigt? Welche unterschiedlichen Sorten gibt es? Wie muss welches Material verarbeitet werden? Für die teils komplexen Berechnungen ist mathematisches Grundverständnis wichtig und auch ein paar physikalische Kenntnisse braucht es. Denn die Handwerker sollten wissen, wie sich ein Material auf den Wärmedurchgang einer Wand auswirkt und wie sich die Materialien ausdehnen.

infobox-beruf-der-woche Beruf der Woche Schon mal einen Kampfmittelräumer oder einen Bird Controller bei der Arbeit erlebt? Jede Woche stellen wir einen ungewöhnlichen Job in unserer Serie Beruf der Woche vor. Sie üben eine ungewöhnliche Tätigkeit aus oder kennen jemanden, der der Letzte seines Standes ist, einen neuen Beruf erfunden hat oder einen unbekannten Job ausübt? Dann schreiben Sie uns und wir stellen Sie und Ihren Job bald in der Serie vor! Alle Folgen zum Nachlesen gibt es hier! Als E-Book kaufen Die besten Folgen können Sie auch als E-Book kaufen: www.zeit.de/ebooks.

Anders als in anderen Handwerksberufen lernen die Azubis viel in überbetrieblichen Ausbildungsstätten. "Gut die Hälfte der Ausbildung findet hier statt. Maler und Lackierer dagegen verbringen im Schnitt nur etwa acht Wochen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten", sagt Bacher. Wer den Beruf erlernen möchte, sollte gute Noten in Mathe und Physik haben. Noch wichtiger sind manuelles Geschick, Kreativität, Geduld, Konzentration sowie ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen. Auch körperliche Fitness ist für die Arbeit notwendig. "Die Arbeit findet auch auf der Leiter oder einem Gerüst statt. Schwindelfrei sollte man daher sein", sagt Bacher. Wer die Gesellenprüfung schafft, kann eine Vorarbeiter-Ausbildung oder eine Weiterbildung zum Meister anschließen.



Wie beinahe überall im Handwerk bieten sich auch Stuckateuren sehr gute Jobchancen. Daher haben auch ältere Ausbildungsbewerber gute Chancen. "Fachkräfte werden dringend gesucht, für fähige Azubis besteht nach der Ausbildung fast immer eine Übernahmegarantie", sagt Bacher. Trotz der guten Jobchancen bringt der Beruf auch einige Schattenseiten mit sich. Neben der körperlich anstrengenden Arbeit sind insbesondere Schmutz und Staub auf der Baustelle ein Manko. Nicht selten müssen Stuckateure auch im Freien arbeiten und sind daher allen möglichen Witterungseinflüssen ausgesetzt.



Dafür bietet die Tätigkeit viel Raum für Kreativität. "In der Kundenberatung können kreative Lösungsansätze vorgeschlagen werden, außerdem ist jeder Bau anders", sagt Bacher. Viele schätzen auch, einen traditionellen Handwerksberuf auszuüben. "Stuckateure schaffen einzigartige, aufwendig gestaltete Oberflächen. Man sieht den Fortschritt der Arbeit. Zum Feierabend kann man auf sein Tagwerk zurückblicken", so Bacher. Welcher Bürojob kann das schon bieten?