Jetzt ist Karpfenzeit – zumindest in Tschechien und in der Slowakei. Hier gibt es zahlreiche Gewässer, in denen der Süßwasserfisch gezüchtet wird. Ab Ende Oktober beginnt die Saison. Die Fischer haben ihr Handwerk perfektioniert: Sie treiben die Karpfen zusammen und können sie quasi aus dem Wasser pflücken. Höhepunkt der Saison ist in der Adventszeit.