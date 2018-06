In einer Führungsposition braucht man ein gutes Zeitmanagement. Nicht nur, weil die Anforderungen an Führungskräfte vielfältig und fordernd sind. Sondern vor allem, weil sich Führung zunehmend verändert. Führungskräfte müssen heute nicht nur fachlich sehr gut sein und eine Vision haben. Sie müssen stetig ihre Mitarbeiter motivieren können, sollen Vorbild sein und Feedbackgeber. Da reicht es nicht, täglich alle Punkte auf einer To-do-Liste abzuarbeiten. Prioritäten setzen und effizient arbeiten müssen Führungskräfte ohnehin.

Aber es gehört noch mehr dazu: Als Führungskraft muss man viele unbequeme Entscheidungen treffen. Das läuft nicht ohne Konflikte und – seien wir ehrlich – auch nicht ohne Druck ab.

Das geht nicht spurlos an einem selbst vorbei. Umso wichtiger, dass man mit sich selbst im Reinen bleibt. Das erfordert Selbstreflexion und die kostet Zeit – Zeit für sich selbst.

Es wichtig, dass sich Führungskräfte diesen Raum für sich selbst bewusst nehmen. Ich mache das regelmäßig und nutze die Zeit, um sich mit mir und meiner Führungsrolle auseinanderzusetzen. Dabei reflektiere ich nicht mein tägliches Tun, sondern setze mich bewusst mit den Gedanken, Annahmen und Vorstellungen auseinander, die mich unbewusst prägen. Jeder Mensch hat solche Glaubenssätze in sich. Oft stammen sie aus früher Kindheit, wurden uns von unseren Eltern, Lehrern, Professoren gesagt. Oft denken wir sie einfach so dahin, ohne zu merken, dass diese Gedanken unser Handeln als Führungskräfte prägen. Sie sind oft die Grundlage von dem, was wir gerade tun – oder dem, was wir gerade nicht tun, was wir vor uns herschieben oder ganz aussitzen.

Viele Führungskräfte kennen die Situation, wenn mal wieder alle Anforderungen kaum zu bewältigen sind und man denkt: Ich muss mich (noch) organisieren. Oft stecken hinter diesem Gefühl unsere unbewussten Glaubenssätze. Es kann sich lohnen, sich diese bewusst zu machen und sie eventuell zu verändern.



Glaubenssätze hinterfragen

Diese Form der Selbstwahrnehmung nennt man auch Introspektion. Introspektionsfähigkeit ist unverzichtbar, um den Realitätssinn zu schärfen, um den verschiedenen Anforderungen des Lebens gerecht zu werden und um spontan zu reagieren – und eine Haltung zu entwickeln. Gerade von Führungskräften wird eine Haltung erwartet.

Vanessa Conin-Ohnsorge Die Ärztin Vanessa Conin-Ohnsorge ist Chefin eines Unternehmens in der zweiten Generation in der Gesundheitsindustrie, Mutter und Initiatorin des Healthcare Frauen e.V, einem Netzwerk für weibliche Führungskräfte im Gesundheitswesen. Der Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch 21 Erfolgsfrauen – 21 Karriereformeln, in dem Führungsfrauen das Geheimnis ihres Erfolgs verraten.

Was genau heißt das? Die Wissenschaft versteht unter einer Haltung eine relativ stabile, zeitlich unabhängige Verhaltensdisposition. Jeder von uns hat andere wichtige Themen, bei denen sich unsere Haltung zeigt. Sie zu zeigen, kann Freiraum verschaffen. Denn mit jeder gefundenen Einstellung zu einer Situation kann man Hadern, Ängste und unnötige Diskussionen verhindern. Und das wiederum hilft dabei, mit sich selbst im Reinen zu bleiben.

Sich seiner Haltung sicher zu sein, hat noch einen weiteren Vorteil: Man ist mit sich selbst zufriedener, fühlt sich weniger gestresst, gerät seltener unter Druck. Auch das schafft Freiheit und Raum für Neues.