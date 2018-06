Jeder fünfte Deutsche hat größere Probleme damit, Dinge zu erledigen – vor allem die Steuererklärung. Und so dürften auch in diesem Jahr wieder Millionen von Steuerpflichtigen ihre Einkommenssteuererklärung zu spät abgeben.



Umfragen zufolge schieben viele Bürger die Steuererklärung vor allem aus drei Gründen auf: Erstens ist den meisten das Verfahren schlicht zu kompliziert. Auch wenn Steuerprogramme helfen und es unzählige Ratgeber auf dem Markt gibt: Wer seine Steuererklärung ohne einen Berater oder Lohnsteuerhilfeverein macht, hat oft das Gefühl, etwas falsch zu machen. Und Unsicherheit und Angst bedingen, dass man eine wichtige Aufgabe immer weiter aufschiebt.



Zweitens fehlt den meisten Steuerzahlern ein System: Gut organisiert ist schon, wer Belege das Jahr über in einem Schuhkarton sammelt und sich Notizen über die angefallenen Kosten gemacht hat. Wer hingegen Belege von Banken, Versicherungen, Vereinen anfordern muss, um sich überhaupt daran zu erinnern, wo welche abzugsfähigen Ausgaben angefallen sind, macht sich die Steuererklärung unnötig schwer.

Motivation über Druck

Drittens fehlt es den allermeisten Steuerpflichtigen schlicht an der Motivation für den Papierkram. Sich stundenlang mit den Ausgaben vom vergangenen Jahr zu beschäftigen, die möglicherweise sogar zu Nachzahlungen führen – das macht nun mal keinen Spaß. Motivation lässt sich leider schwer erzwingen. Nur wer einen gewissen Handlungsspielraum hat und einen Sinn in der Aufgabe erkennt, kann sich selbst motivieren.



Für einen Handlungsspielraum muss man den Termin rechtzeitig im Blick haben und einfach früh anfangen – wer am 31. Mai die Steuer vom Tisch haben möchte, sollte sich spätestens in der Woche nach Ostern dransetzen. Der Sinn ergibt sich letztlich von selbst: In einigen Ausnahmen kann man sich von der lästigen Pflicht befreien lassen – etwa wenn das Einkommen als Lediger unter einer bestimmten Einkommensgrenze und man sonst keiner weiteren Einkünfte hat. Die Befreiung wird Nichtveranlagungsbescheinigung genannt und ist grundsätzlich drei Jahre gültig. Ansonsten kommt man an der Steuererklärung nicht vorbei. Manchmal hilft es, sich für jeden Zwischenerfolg zu belohnen. Das führt auch dazu, dass man die lästige Arbeit aufteilt auf ein erträgliches Maß. An einem Tag schreibt man sich in einer Übersicht alle angefallenen steuerrelevanten Einnahmen und Ausgaben auf, an einem anderen sortiert man alle vorhandenen Belege und listet auf, was noch fehlt. An einem weiteren trägt man die fehlenden Nachweise zusammen oder fordert diese eben nochmals an. Und schließlich füllt man die Steuerformulare endlich aus und schickt die Erklärung ab.



Wem das nicht hilft, dem bleibt am Ende nur die Motivation über Druck. Denn wer den 31. Mai verpasst, bei dem meldet sich das Finanzamt in der Regel von selbst. Man kann übrigens auch eine Fristverlängerung für die Abgabe der Erklärung beantragen – oder sie gleich zum Steuerberater bringen. Teuer wird es meist so oder so.