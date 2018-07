Monika Schmidt hat eine Tochter, sie ist elf Jahre alt. Seit Kurzem lebt sie getrennt und kommt eigentlich so eben über die Runden. Sie erhält Unterhaltsvorschuss, da der Vater ihres Kindes selber nicht genug hat.



Wie Schmidt erhält die Hälfte der Alleinerziehenden gar keinen Unterhalt - ein weiteres Viertel nur einen unzureichenden. Ihr ist schon bange vor dem Tag, an dem ihre Tochter zwölf wird: Dann nämlich gibt es keinen Unterhaltsvorschuss mehr, und sie wird wohl Grundsicherung beantragen müssen. Das Gesetz sieht vor, dass diese Leistung nur maximal sechs Jahre bezogen werden kann und nur bis zum zwölften Lebensjahr. Das hat mit der Lebensrealität der Familien eigentlich nichts zu tun.

Susanna Behrens hat zwei Kinder, vier und acht Jahre alt. Seit zwei Jahren ist sie alleinerziehend. Sie ist wie fast zwei Drittel aller Alleinerziehenden erwerbstätig. Sie arbeitet Teilzeit – die Kita ist zwar bis 17 Uhr geöffnet, aber der Hort nach der Grundschule hat nur bis halb vier auf. Mit den Fahrtzeiten schafft sie keine volle Stelle. Trotzdem arbeitet sie, wie so viele andere Alleinerziehende, mehr Stunden pro Woche als die durchschnittliche Mutter in einer Paarbeziehung. Und trotzdem muss sie aufstocken mit Hartz IV, sonst reicht es einfach nicht zum Leben. Susanna Behrens ist eine von 40 Prozent der Alleinerziehenden, die Grundsicherung beziehen. Jedes zweite Kind im SGB II-Bezug wächst in einer Alleinerziehenden-Familie auf.

Wenn beide Eltern im Hartz IV-Bezug sind, wird es noch schwieriger: Das Sozialgeld wird zwischen den Eltern aufgeteilt, je nachdem wie viele Tage es bei dem entsprechenden Elternteil verbringt. Durch den erhöhten Umgang mit dem anderen Elternteil verringert sich der Bedarf aber eigentlich nicht, sondern es entsteht ein zusätzlicher: Die Zahnbürste gibt es eben in jedem Haushalt und wird nicht immer mit umgezogen.

Eine Anhebung des Kindergeldes ginge an beiden Frauen komplett vorbei, da das Kindergeld bei Grundsicherung und Unterhaltsvorschuss voll angerechnet wird. Und auch der Kinderzuschlag, dessen eigentliches Ziel die Vermeidung von Armut bzw. vom Abrutschen in den SGB II-Bezug ist, kann bei Alleinerziehenden nicht seine volle Wirkung entfalten. Dies liegt daran, dass Unterhalt, Unterhaltsvorschuss und Waisenrente komplett als Einkünfte des Kindes berechnet werden und somit in voller Höhe vom höchstmöglichen Kinderzuschlag abgezogen werden. Und als ob dies alles nicht schon kompliziert genug wäre, kommen noch aufwendige Antragsverfahren hinzu.



Geschiedene Alleinerziehende werden steuerlich abgestraft

Genauso problematisch gestaltet es sich mit der derzeitigen Besteuerung von Alleinerziehenden. Der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerziehende erreicht Geringverdienende oder mittlere Einkommen nicht – häufig zahlen sie aufgrund ihrer niedrigen Einkommen kaum oder keine Steuern. Dabei ist es absurd: Während der Ehe gibt es das Ehegattensplitting. Ein Plus am Ende des Monats, wenn eine oder einer von beiden weniger verdient. Nach einer Scheidung haben dann beide noch die gleichen Jobs, also gleich viel Einkommen, aber keinen Splittingvorteil mehr. Müssen davon jetzt aber zwei Wohnungen, zwei Einrichtungen – ja alles doppelt finanzieren. Und gerade bei den Geringverdienenden kommt dann eben der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nicht an.

Franziska Brantner Franziska Brantner ist Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Die Kombination aus im Durchschnitt eh schon geringerem Lohn für Frauen – häufig auch geringfügiger Beschäftigung nach dem Wiedereinstieg – sowie fehlender Bildungs-und Betreuungsinfrastruktur und ungerechten Gesetzen führt Alleinerziehende oft in eine schwierige Lage. Und das, obwohl sie eigentlich alle Unterstützung verdient hätten.

Will man Alleinerziehende stärken, gibt es also nicht die eine Antwort – es braucht ein Bündel an Maßnahmen.

Das fängt an bei der Arbeit der Alleinerziehenden: Es muss immer erste Priorität sein, dass Alleinerziehende ihre eigene Existenz sichern können. Dazu gehören eine Existenzsicherung während einer Ausbildung – auch in einer Teilzeitausbildung, von denen es ohnehin viel zu wenig gibt bisher –, das Ende der Minijobschleifen, ein starkes Gesetz gegen Lohnungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern, echte Wiedereinstiegshilfen nach der Babypause und vor allem auch der flächendeckende Ausbau und die Verbesserung der Kitas und Ganztagsschulen.