Der Vorschlag von Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) für ein Familiengeld ist ein wichtiger und richtiger Schritt für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Künftig sollen Eltern monatlich 300 Euro erhalten, wenn beide zwischen 28 und 36 Stunden in der Woche berufstätig sind und sich die Betreuung des Kindes teilen. Das entspricht einer Reduzierung auf 80 bis 90 Prozent. Das Familiengeld soll für zwei Jahre und für Kinder bis zum achten Lebensjahr gezahlt werden.

Die Maßnahme ist richtig, weil sie eine entscheidende Lücke schließt: Die allermeisten jungen Eltern nehmen heute Elternzeit und nutzen das Elterngeld als Lohnersatzleistung im ersten Lebensjahr des Kindes. Spätestens aber, wenn das Kind zwei Jahre alt ist, gibt es keine finanzielle Kompensation mehr.



Gehen beide Elternteile dann wieder arbeiten, ist Betreuung gefragt, wenn es keine Großeltern, Freunde oder andere Familienangehörigen gibt, die kostenlos helfen. In vielen Kommunen ist der Kindergartenplatz aber erst ab drei Jahren beitragsfrei. Und weil Ganztagsschulen fehlen, fallen erneut Betreuungskosten an, wenn das Kind die Grundschule besucht und zusätzlich ein kostenpflichtiger Hortplatz benötigt wird. Für viele Familien stellt sich dann die Frage: Lohnt sich das dafür, dass beide in Vollzeit oder beinahe Vollzeit arbeiten?



Frauen häufig in Teilzeit

Die Antwort lautet häufig: nein. Meist ist es dann die Frau, die nur noch in Teilzeit arbeiten geht, weil sie in der Regel weniger verdient. So kommt es, dass nur die Minderheit von Müttern mit kleinen Kindern überhaupt in Vollzeit arbeitet. Dabei würde jede Zweite eigentlich gerne mehr arbeiten.



Tina Groll Tina Groll ist Redakteurin im Ressort Karriere bei ZEIT ONLINE. Sie schreibt unter anderem über Arbeitsrecht, Frauen und Karriere sowie Gleichberechtigung. 2016 erschien ihr Buch Kinder + Karriere = Konflikt? über die (Un-)Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gemeinsam mit Sabine Hockling betreibt sie www.diechefin.net, ein Blog für Führungsfrauen. Ihre Profilseite finden Sie hier.

Dass es nicht klappt, liegt zum einen daran, dass flexible, vollzeitnahe Arbeitszeitmodelle fehlen. Zum anderen funktionieren 80- oder 90-Prozentstellen mit der Kinderbetreuung oft nur dann, wenn auch der Partner etwas reduziert und sich beide die Familienarbeit damit gerechter teilen können. Eine solche Aufteilung würde auch dem Wunsch vieler Väter entsprechen. Denn so wie die meisten Mütter gerne mehr Stunden arbeiten möchten, wünschen sich Väter etwas weniger Verpflichtungen im Job und dafür mehr Zeit mit der Familie. Passende Modelle gibt es in den Unternehmen bisher aber kaum. Da die Partnerin schon Teilzeit arbeitet, ist die Familie zudem auf den Vollzeitlohn des Mannes angewiesen. So bleibt es beim bloßen Wunsch nach mehr Zeit für die Familie.