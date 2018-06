Mails können archiviert und Jahre später wieder hervorgekramt werden. Sie können ausgedruckt und an riesige Verteiler weitergeleitet werden. Und sie können immer und immer wieder gelesen werden. Das geschriebene Wort hat eine ganz andere Relevanz als das gesprochene Wort. Und das scheint den meisten Berufstätigen sehr bewusst zu sein. Denn einer Untersuchung der Stanford University zufolge sind Mitarbeiter in kaum einem Kommunikationsmittel so ehrlich wie in E-Mails.

Anscheinend diszipliniert das Bewusstsein, dass jede E-Mail jederzeit einmal als Beweisstück gegen einen verwendet werden kann, zur Ehrlichkeit, stellt die Studie fest.



Am Telefon wird am häufigsten gelogen

Der Kommunikationswissenschaftler Jeff Hancock verglich, wie Menschen in verschiedenen Medien und Kanälen miteinander kommunizierten und fand dabei Überraschendes heraus. Denn eigentlich könnte man annehmen, dass es besonders in der schriftlichen E-Mail-Kommunikation, bei der der Verfasser den oder die Empfänger nicht sieht und nicht unmittelbar erlebt, sehr viel leichter fallen sollte, zu schwindeln, die Wahrheit etwas zu beschönigen oder einfach zu lügen. Dem war aber mitnichten so. Hancock stellt bei seinen Untersuchungen zum Thema Miteinander im Netz heraus, dass ausgerechnet in E-Mails Menschen am wenigsten die Unwahrheit sagten. Vor allem nicht, wenn sie im beruflichen und professionellen Zusammenhang kommunizierten, wo sie sich nicht hinter einem Nickname verstecken konnten und ihre schriftliche Kommunikation jederzeit weitergeleitet und Fehlverhalten daher entsprechend sanktioniert werden konnte.



© Michael Heck Tina Groll Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Hancock schlussfolgerte daraus, dass die Verfasser sich diszipliniert davon fühlten, dass die Kommunikation schriftlich und zeitversetzt erfolgte – und speicherbar war. Ganz anders dagegen das Telefonat: Dem Kommunikationsforscher zufolge wird besonders am Telefon sehr häufig gelogen. Denn das gesprochene Wort kann schnell wieder zurückgenommen werden. Außerdem sieht man sein Gegenüber nicht und ist der nonverbalen Kommunikation beraubt. Das macht es einfacher, die Unwahrheit zu behaupten.



Ehrlich sind Menschen der Untersuchung zufolge auch in SMS und Chats, allerdings nicht so ehrlich wie in E-Mails. Hier wird deutlich häufiger geflunkert. Entsprechend ist auch die Kommunikation im Intranet des Arbeitgebers bei Weitem nicht so ehrlich wie die direkte E-Mail-Kommunikation. Und was lernen wir daraus? Dass E-Mails auch in Zeiten von sozialen Intranets und Plattformen wichtig bleiben.