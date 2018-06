Nachdem 2007 das neue Elterngeld eingeführt wurde, ist die Anzahl der Väter, die Gebrauch von der Elternzeit machen, von 3,5 Prozent auf 18 Prozent gestiegen. Am meisten gehen die Väter aus den Bundesländern Berlin und Bayern in Elternzeit, am wenigstens die Väter aus den neuen Bundesländern. Der überwiegende Teil der Männer steigt jedoch nur für zwei Monate aus dem Berufsleben aus.