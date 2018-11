Einer meiner Mitarbeiter bedroht und beleidigt seine Kollegen. Nun möchte ich ihm fristlos kündigen, befürchte aber, dass das vor Gericht keinen Bestand hat. Wie soll ich vorgehen?, fragt Axel Kramm

Sehr geehrter Herr Kramm,

wenn Ihr Mitarbeiter seine Kollegen wiederholt bedroht, kann eine fristlose Kündigung durchaus gerechtfertigt sein. Nun schreiben Sie nicht genau, wie konkret sich die Bedrohungen und Beleidigungen zeigen und was Sie bisher dagegen unternommen haben.

Jeden Mittwoch beantwortet der Berliner Arbeitsrechtler Ulf Weigelt Fragen zum Arbeitsrecht auf ZEIT ONLINE © benice/photocase

Wenn Sie dieses einschlägige Verhalten abgemahnt haben und Ihr Mitarbeiter ändert sein Gebaren nicht, haben Sie mit einer fristlosen Kündigung gute Chancen vor dem Arbeitsgericht. Sie als Arbeitgeber sind aufgrund Ihrer Fürsorgepflicht gegenüber Ihren anderen Mitarbeitern dazu verpflichtet, derartige Störungen des Betriebsfriedens zu unterbinden. Doch Vorsicht: Entscheidend ist die Heftigkeit der Beschimpfung. Das Landesarbeitsgericht Berlin urteilte, dass die fristlose Kündigung einer Mitarbeiterin, die ihre Abteilungsleiterin mit den Worten "Du blöde Kuh" beschimpft hatte, ohne vorherige Abmahnung nicht rechtmäßig ist.

Das Landesarbeitsgericht Frankfurt hielt es für eine fristlose Kündigung dagegen für ausreichend, wenn ein Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber oder einem Vorgesetzten das so genannte "Götzzitat" (Leck mich am Arsch!) verwendet. Dies würde dann regelmäßig die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses auch ohne vorherige Abmahnung rechtfertigen, so das Gericht. In diesem Urteil entschied das Gericht auch, dass eine vom Arbeitnehmer begangene grobe Beleidigung nicht deshalb milder zu beurteilen ist, wenn dieser sich schon mehrfach in gleicher Weise im Ton vergriffen hat.

Haben Sie bisher nichts unternommen, rate ich Ihnen, erst einmal ein offenes Gespräch mit diesem Mitarbeiter zu führen. In dieser Unterredung sollten Sie deutlich zu erkennen geben, was konkret an seinem Verhalten falsch ist und welche Konsequenzen (nämlich nach erfolgter Abmahnung der Ausspruch einer fristlosen Kündigung) drohen, wenn er sein Verhalten nicht augenblicklich ändert.

Ihr Ulf Weigelt

