Die Bahn muss die fristlose Kündigung einer langjährigen Angestellten wegen falsch abgerechneter 160 Euro zurücknehmen. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg sah das Vertrauensverhältnis nach 40-jähriger Arbeitszeit ohne Beanstandungen "durch die einmalige Verfehlung noch nicht vollständig zerstört", wie das Gericht mitteilte.

Die Frau, die als Zugabfertigerin auf einem Bahnhof beschäftigt war, hatte ihr 40-jähriges Dienstjubiläum im Kollegenkreis gefeiert. Im Anschluss daran hatte sie ihrem Arbeitgeber eine von einer Catering-Firma erhaltene Quittung über einen Betrag von 250 Euro Bewirtungskosten vorgelegt und sich den Betrag erstatten lassen. In Wirklichkeit hatte die Feier nur 90 Euro gekostet. Bei der Bahn besteht die Regelung, wonach aus Anlass des 40-jährigen Dienstjubiläums Bewirtungskosten bis zur Höhe von 250 Euro erstattet werden.

Als die falsche Abrechnung herauskam, kündigte die Bahn der Frau fristlos.

Das Gericht sah es zwar als erwiesen an, dass die Frau die Bahn um 160 Euro betrogen hatte, erachtete aber die fristlose Kündigung für unwirksam. Zwar habe die Arbeitnehmerin durch die Betrugshandlung gegenüber ihrem Arbeitgeber eine strafrechtlich relevante grobe Pflichtwidrigkeit begangen und damit ohne weiteres einen Kündigungsgrund "an sich" gesetzt. Im Rahmen der auf den Einzelfall bezogenen Interessenabwägung hätten jedoch die zugunsten der Arbeitnehmerin zu berücksichtigenden Umstände – letztlich – überwogen.

Schließlich habe die Frau Arbeitnehmerin – anders wiederum als die Kassiererin im Fall "Emmely" – bei der Anhörung durch den Arbeitgeber ihre Pflichtwidrigkeiten sofort eingeräumt und keine falschen Angaben gemacht oder Kollegen unzutreffenderweise beschuldigt. Auch habe die Mitarbeiterin den Betrug nicht bei ihrer "Kerntätigkeit", wie "Emmely" an der Kasse, sondern bei anderer Gelegenheit begangen.

"Emmely" hatte nach 31 Jahren ihre Stelle in einem Supermarkt verloren, weil sie zwei liegen gebliebene Pfandmarken für 1,30 Euro eingelöst hatte. Sie klagte, ging durch mehrere Instanzen und siegte nach mehr als zwei Jahren vor dem Bundesarbeitsgericht , das ihre fristlose Kündigung aufhob. Seit 22. Juni sitzt sie wieder an einer Supermarkt-Kasse . Das Bundesarbeitsgericht hatte darauf verwiesen, dass "eine einmalige Verfehlung" nicht in jedem Fall den "erworbenen Vertrauensbestand" nach der langen Betriebszugehörigkeit aufbrauche.

Da die Arbeitnehmerin tarifvertraglich nicht mehr ordentlich kündbar sei, bestehe das Arbeitsverhältnis fort. Eine Revision wurde nicht zugelassen.