Wenn bei diesem Winterwetter und aufgrund der katastrophalen Zustände der Berliner S-Bahn die öffentlichen Verkehrsmittel nicht pünktlich fahren und ich deshalb zu spät zur Arbeit komme, muss ich die Zeit dann nacharbeiten? Dieses Nacharbeiten würde zum Beispiel mit den Öffnungszeiten der Krippe meines Kindes kollidieren, fragt Manuela Zimpert.

Sehr geehrte Frau Zimpert,

in diesem Fall gilt der Grundsatz " Ohne Arbeit kein Lohn ", der im Arbeitsrecht ein ehernes Prinzip ist. Er wird allerdings an einigen Stellen durchbrochen, beispielsweise von der Vergütungspflicht des Arbeitgebers im Krankheitsfall des Arbeitnehmers. Das gilt aber nur, wenn der Arbeitnehmer vorübergehend verhindert ist und drei Voraussetzungen in Kombination erfüllt sind.

Jeden Mittwoch beantwortet der Berliner Arbeitsrechtler Ulf Weigelt Fragen zum Arbeitsrecht auf ZEIT ONLINE © benice/photocase

Erstens muss ein in der Person des Arbeitnehmers liegender Hinderungsgrund vorliegen. Zweitens darf es sich nicht um sein Verschulden handeln. Drittens darf die Verhinderung nur für "eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit" eintreten. Tritt ein Fall vorübergehender Verhinderung von der Arbeit ein, so muss der Arbeitnehmer sie rechtzeitig vorher, auf jeden Fall aber unverzüglich anzeigen. Alle diese Voraussetzungen sind also im Krankheitsfall gegeben.

Anders verhält es sich bei der Verspätung, die durch ausgefallene öffentliche Verkehrsmittel auf Grund von Winterwetters verursacht ist. Dann liegen objektive Gründe und eben keine persönliche Gründe vor, weil mehrere Personen betroffen sind. Dann haben Sie keinen Lohnanspruch und müssten sogar eine entsprechende Lohn- beziehungsweise Gehaltskürzung akzeptieren – oder eben die Arbeitszeit nacharbeiten. Es ist also durchaus denkbar, dass Ihr Arbeitgeber Lohn für die Verspätung abzieht oder Sie zum Nacharbeiten auffordert. Dies ist sogar der Fall, wenn ein vom Arbeitgeber organisierter Werksbus sich verspätet.

Möglicherweise gibt es in Ihrem Betrieb aber eine Sonderregelung. Dann könnte Ihr Anspruch auf Lohnfortzahlung in einer betrieblichen Vereinbarung, in Ihrem Arbeits- oder Tarifvertrag geregelt sein. Schauen Sie einmal in Ihrem Arbeitsvertrag nach oder fragen – falls vorhanden – bei Ihrem Betriebsrat nach.

Anders ist es allerdings, wenn Sie pünktlich zu Ihrer Arbeitsstelle kommen und es aufgrund höherer Gewalt – das kann ebenfalls Winterwetter sein – eine Betriebsstörung gibt und Sie nicht arbeiten können. (Beispielsweise weil es durch ein Unwetter einen Stromausfall gibt.) Dann behalten Sie Ihren Lohnanspruch. In diesem Fall ist der Arbeitgeber in der Pflicht, weil ihm die Beschäftigungspflicht obliegt.

Eines darf Ihr Arbeitgeber jedoch auf keinen Fall: bei mehrfachen Verspätungen aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen einfach kündigen. Auch in diesem Fall müssen Arbeitgeber erst einmal die betreffenden Arbeitnehmer abmahnen.

Zu Ihrem Fall: Kommen Sie witterungsbedingt zu spät zur Arbeit und können so nicht Ihre volle Arbeitszeit leisten, sind Sie leider dazu verpflichtet, die Arbeitszeit nachzuarbeiten. Können Sie das aufgrund der Krippenzeiten nicht, darf Ihr Arbeitgeber Ihnen entsprechend Ihren Lohn kürzen.

Ihr Ulf Weigelt