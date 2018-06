Die Familienministerin wird Mutter . Diese Nachricht hat auch eine politische Bedeutung. Kristina Schröder ist – in Deutschland – die erste Ministerin, die während ihrer Amtszeit ein Kind bekommt.

Wie sie damit umgeht, könnte für die deutsche Politik prägend sein. Die Ministerin kann beweisen, dass sich Beruf und Familie vereinbaren lassen, auch in einer Führungsposition. Kristina und ihr Ehemann Ole Schröder, der parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium ist, stehen symbolisch für die Familienpolitik der CDU. Für ihre Partei ist das die Chance, berufstätige Eltern als Wähler anzusprechen.

Ideal wäre, wenn das Ehepaar Schröder eine partnerschaftliche Aufteilung hinbekommt, die beiden Karriere und Kind ermöglicht – und zwar nicht nur mit Hilfe des hohen Einkommens, das Politiker zur Verfügung haben. Schon die FDP-Politikerin Silvana Koch-Mehrin, die Mutter von drei Kindern ist , konnte kein Vorbild für Durchschnittseltern sein. Junge Eltern aus der Mietwohnung von nebenan können sich nun einmal nicht die Unterstützung von Kindermädchen und Au-pairs leisten.

Schröder und ihr Ehemann haben angekündigt, auf die Hilfe der Familie zurückgreifen zu wollen. Das entspricht dem starken konservativen Profil, für das Kristina Schröder bekannt ist. Aber es entspricht nicht der Lebensrealität junger berufstätiger Eltern: Viele wohnen weit weg von Großeltern, die einspringen könnten.

Es wäre ein schlechtes Signal, wenn Kristina Schröder jetzt in ein traditionelles Rollenverständnis zurückfällt und für längere Zeit nach der Geburt ihres Kindes im Job aussetzt. Ebenso falsch wäre es, wenn die Ministerin gleich nach der Geburt ihres Kindes in ihr stressiges Amt zurückkehrt. Damit gäbe sie allen anderen berufstätigen Müttern das Signal, sich ebenfalls den Anforderungen der Arbeitsgesellschaft zu unterwerfen – so wie SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles , die ihrem Mann die ganze Erziehungsarbeit überlässt. Aber die Umkehrung der traditionellen Rollen ist kein modernes Modell. Heutzutage sollte es beiden Partnern möglich sein, Kind und Karriere zu verbinden.