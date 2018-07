Ich möchte einem Mitarbeiter, der momentan nicht in der Firma anwesend ist, kündigen. Gehe ich mit einem Einschreiben auf Nummer sicher? fragt Ariane Schlüter

Sehr geehrte Frau Schlüter,

bei einer Kündigung müssen Sie zum einen gewisse Fristen beachten. Zum anderen ist sie erst wirksam, wenn sie auch tatsächlich zugegangen ist. Deshalb übergeben viele Arbeitgeber das Kündigungsschreiben meist auch persönlich (mit einem weiteren Zeugen) oder lassen sich den Empfang vom zu kündigenden Mitarbeiter ausdrücklich bestätigen.

Jeden Mittwoch beantwortet der Berliner Arbeitsrechtler Ulf Weigelt Fragen zum Arbeitsrecht auf ZEIT ONLINE © benice/photocase

Allerdings kann es auch bei der persönlichen Übermittlung Probleme geben, nämlich dann, wenn der Mitarbeiter die Annahme der Kündigung schlichtweg verweigert. Das heißt aber nicht, dass der Zugang der Kündigung durch eine solche Vereitelung unwirksam ist. Denn der Mitarbeiter hat Kenntnis davon und die Kündigung gilt trotzdem als zugegangen. Darum ist es gut, einen Zeugen an seiner Seite zu haben.

Schicken Sie das Kündigungsschreiben als einen ganz gewöhnlichen Brief an Ihren Mitarbeiter, haben Sie keinen Beleg, dass Ihre Kündigung auch angekommen ist. Als Arbeitgeber müssen Sie jedoch den Beweis antreten, dass Ihr Arbeitnehmer das Kündigungsschreiben auch erhalten hat. Eine Kündigung ist erst dann wirksam, wenn der Mitarbeiter sie tatsächlich und nachweisbar erhält. Ansonsten besteht das Arbeitsverhältnis nämlich weiterhin fort. Und bei einem gewöhnlichen Brief kann er leugnen, diesen jemals erhalten zu haben – oder es war eben ein anderer Inhalt im Brief enthalten. Diese Ausreden sind alle schon vorgekommen.

Viele Arbeitgeber nehmen daher an, Sie gingen bei der Übermittlung der Kündigung per Einschreiben auf Nummer sicher. Doch das ist nicht so. Ist der Mitarbeiter nämlich nicht zu Hause, um das Einschreiben entgegenzunehmen und hinterlässt der Postbote lediglich einen Benachrichtigungszettel, gilt die Kündigung nicht als von vornherein zugegangen. Erst wenn der Mitarbeiter das Einschreiben bei der Post abholt, ist die Kündigung zugegangen.

Ähnlich sieht es aus, wenn Sie die Kündigung per Einwurf-Einschreiben übermitteln. Denn mit dem Einwurf des Einschreibens in den Briefkasten des Mitarbeiters gilt die Kündigung nicht per se als zugegangen. Der Einlieferungs- und auch der Auslieferungsbeleg sind nur Indizien, dass der Brief auch zugegangen ist. Im Umkehrschluss kann also auch hier nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass der Empfänger die Kündigung erhält (siehe dazu ein Urteil des LAG Köln, Az.: 10 Sa 84/09).

Ganz sicher gehen Sie, wenn Sie das Schreiben durch einen Boten oder Gerichtsvollzieher zustellen lassen. Selbst wenn der zu kündigende Mitarbeiter nicht anzutreffen ist und das Schreiben an einen Familienangehörigen oder Mitbewohner übergeben wird, gilt die Kündigung als zugegangen. Auch gibt es hier keine Probleme mit dem Inhalt der Briefsendung.

Ihr Ulf Weigelt