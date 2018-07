Die Bundesrepublik wird mehr und mehr zur Singlegesellschaft. Lebten im Jahr 2007 noch knapp 16,5 Millionen Menschen ohne Ehe- oder Lebenspartner in Deutschland, so stieg die Zahl im Jahr 2008 auf nahezu 17 Millionen Menschen. Viele von ihnen würden ihren Beziehungsstatus gerne ändern , sind aber bei der Partnersuche unsicher, schüchtern oder noch zu enttäuscht von der letzten Partnerschaft. Nicht selten wird die Hemmung dann zur unüberwindbaren Hürde auf dem Weg zur erhofften Partnerschaft, sagt Regina Swoboda. Sie ist eine von Tausenden Flirttrainerinnen in Deutschland .

Eigentlich ist Swoboda Kinesiologin, also Expertin in einem alternativ-medizinischen Diagnose- und Behandlungskonzept aus dem Bereich der Chiropraktik. Vor einigen Jahren hat sie sich jedoch auf Beziehungsthemen und Kommunikation spezialisiert. In Workshops und Seminaren gibt sie Singles seither Antworten auf Fragen wie: Wie spreche ich jemanden an, über was rede ich beim ersten Kennenlernen? Wie mache ich Komplimente? Oder: Wie kann ich es schaffen, den anderen auf mich neugierig zu machen?

Mit Rollenspielen, in denen die Singles in bestimmte Situationen versetzt werden, versucht Swoboda die Kursteilnehmer für ihre Gegenüber zu sensibilisieren. "Besonders Männer sind oft unsicher, wann sie etwas sagen oder wie sie in bestimmten Momenten reagieren sollen, die Frauen sind meist spontaner und gehen offener mit ihren Gefühlen und ihrer Unsicherheit um", erzählt die Trainerin. "Da bestätigen sich leider Geschlechterklischees."

© Tim Boyle/Getty Images

Teil des Unterrichts ist auch die Analyse der Körpersprache, schließlich ist die nonverbale Kommunikation in der Liebe besonders wichtig. "Es geht um das Auftreten. Was strahlt der Teilnehmer aus und was könnte man am Auftreten noch verbessern? Die meisten Frauen wünschen sich einen Mann, der souverän rüberkommt und männlich ist. Die meisten Männer wollen eine Frau, die Weiblichkeit ausstrahlt", sagt die Flirttrainerin. Sich eine bestimmte Körperhaltung anzutrainieren, sei allerdings wirkungslos. Vielmehr ginge es darum, den Singles zu vermitteln, dass sie ganz natürlich mit ihrer Aufregung oder Unsicherheit umgehen sollen. Schließlich könne nur derjenige wirklich lieben, der sich auch selbst liebe. Und der Flirt ist ein leichtes Spiel mit offenem Ausgang. Ein Spiel, das Spaß machen soll und einlädt, den anderen besser kennenzulernen und zwar so, wie er oder sie eben ist. Darum hält die Trainerin auch nichts von Flirtsprüchen. "Es geht nicht darum, gute Sprüche zu finden. Meine Kunden sollen lernen, mit der ungewohnten Situation umzugehen und in den Dialog mit ihrem Gegenüber einzutreten, ohne die Situation mit Wünschen, Ängsten oder Sehnsüchten zu überfrachten. Damit ein Flirt gelingt, muss man sich auf den anderen einlassen und dessen Gefühle, Körpersprache und Mimik lesen."

Eine Ausbildung im klassischen Sinne gibt es nicht. Die meisten seriösen Trainer haben eine Coaching-Ausbildung absolviert und kommen aus einem sozialen Beruf. Viele sind Pädagogen oder Psychologen. Wichtig sind eine gute Menschenkenntnis und viel Einfühlungsvermögen. "Flirttrainer müssen sehen können, wo jemand seine Stärken und Schwächen hat", sagt Swoboda. Darum sei es wichtig, sich auf viele sehr verschiedene Menschen einstellen zu können. Nur wenige Flirttrainer arbeiten ausschließlich in diesem Gebiet, die Mehrzahl ist als Coach für ganz verschiedene Lebensbereiche tätig. Die Aussichten sind gut, kaum eine andere Branche hat sich in der Vergangenheit so rasant entwickelt wie die Lebensberatung. Regina Swoboda geht davon aus, dass die Zahl der Kunden künftig noch steigen wird. "Das persönliche Miteinander ist nicht mehr so intensiv wie früher vorhanden. Früher hat man sich abends Geschichten erzählt, heute sitzt man vor dem PC und kommuniziert auf elektronischem Weg. Viele Menschen haben die persönliche Kommunikation verlernt oder überhaupt gar nicht erst gelernt, darunter leidet die Kontaktfähigkeit."

Oft seien ihre Kursteilnehmer hoch intelligente Menschen, Spezialisten auf ihrem Gebiet, die jedoch nicht gut in sozialen und kommunikativen Fähigkeiten seien, sagt die Trainerin. Wer aber annimmt, dass sozial inkompetente Nerds das Hauptklientel sei, irrt sich. Vor allem gehören Berufstätige zu ihren Kunden , Menschen über 30 Jahre, in deren Leben der Job eine große Rolle spielt, die aber davor zurückschrecken, einen Partner im beruflichen Umfeld zu suchen . Auch kommen immer mehr Ältere in die Kurse der Trainerin. Menschen, die langjährige Ehen hinter sich haben, geschieden oder verwitwet sind – und die ihnen noch verbleibende Zeit nicht alleine verbringen wollen. "Die sind dann oft einfach nur neugierig und möchten ihre Flirtfähigkeiten auffrischen."

Und lohnt sich der Job als Flirrtrainer? Über ihr Einkommen schweigt die Trainerin. Neben den Gebühren für die jeweiligen Workshops und Seminare gibt es auch Einzelcoachings. Die Preise variieren. Das gilt für die ganze Branche. Angesichts der Tatsache, dass sich nebst Datingplattformen im Internet immer mehr Trainer und Berater auf dem Markt tummeln, scheint sich der Beruf zu lohnen.

Aber lässt sich Flirten denn wirklich lernen oder ist die Beratung bloß Hokuspokus? "Man kann jedem dabei helfen, sich beim Flirten zu verbessern. Letztlich ist es wie in der Tanzschule: Dem einen fällt das Tanzen leichter, dem anderen fällt es eben etwas schwerer. Aber können tut es am Ende eigentlich jeder", sagt die Trainerin und lacht.