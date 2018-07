Mit der Debatte um eine gesetzliche Frauenquote tritt auch die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf den Plan. Bereits im vergangenen Herbst hat das Bundesfamilienministerium deshalb zusammen mit den Industrie- und Handelskammern eine Initiative gestartet, die flexible Arbeitszeiten stärker vorantreiben soll. An diesem Dienstag nun haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Familienministerin Kristina Schröder (beide CDU) hochrangige Wirtschafts- und Arbeitnehmervertreter zu einem Gespräch über "familienbewusste Arbeitszeiten" eingeladen.

"Um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein oder zu werden, muss man heutzutage Arbeitszeitmodelle anbieten, die bei Familien gut ankommen", sagt beispielsweise Dieter Scholz, Personalchef bei der deutschen Tochter des US-Technologiekonzerns IBM. Für den Konzern gehören flexible Arbeitszeitmodelle auch zu einer strategischen Überlegung, um Spezialisten langfristig zu halten.

Die IBM Deutschland mit Sitz in Ehningen bei Stuttgart arbeitet, inspiriert vom US-Mutterkonzern, schon seit Jahren am Thema Familienfreundlichkeit. "Wir bieten die Kombination von flexiblen Arbeitszeiten und mobilen Arbeitsplätzen", sagt Scholz. So können die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit bis zu 15 Stunden pro Woche reduzieren, von zu Hause aus arbeiten oder ihr Arbeitsverhältnis bis zu sechs Jahre ruhen lassen, sei es für die Kinderbetreuung oder für die Pflege Angehöriger. Auch nach so langen Abwesenheiten stellt das Unternehmen einen "adäquaten Arbeitsplatz" bereit.

"Wichtig ist, dass sich die Kollegen während dieser langen Zeit weiterbilden und Kontakt zu ihrer Abteilung und ihrem Chef halten", betont IBM-Manager Scholz. Die Firma hält dafür Material und Online-Weiterbildungskurse bereit. "So stellen wir sicher, dass Qualifikationen erhalten bleiben." Bundesweit arbeiten rund 21.000 Mitarbeitern an 40 Standorten für den Konzern.

In Ehningen, München oder Hamburg reserviert IBM Plätze in örtlichen Kindergärten und handelt Sonderkonditionen aus. Im schwäbischen Stammsitz etwa wird das Mittagessen vom IBM gesponsert, dafür kommt der Kindergarten den IBM-Mitarbeitern mit längeren Öffnungszeiten entgegen.

Sigrun Eggerling, technische Beraterin bei IBM und Mutter von einem Zweijährigen und einem ein Jahr alten Kind, hat sich für die 30-Stunden-Woche entschieden. Von ihrer Arbeitszeit verbringt sie 10 bis 15 Prozent zu Hause. Aus Sicht der Spezialistin, die auch viel bei Kunden unterwegs ist, hat die Abwesenheit vom Betrieb jedoch ihre Grenzen. "Wenn man zu häufig von zu Hause arbeitet, gehen persönliche Kontakte verloren, das Networking leidet." Die Kinder betreut der Mann, für den es als einziger Mann in der Krabbelgruppe zunächst ungewohnt gewesen sei. "Jetzt findet er die Sache aber interessant", erzählt die 36-Jährige.

Auch IBM-Eventmanagerin Esther Jeske, alleinerziehende Mutter eines sechsjährigen Jungen, braucht für ihre Arbeit nicht mehr als einen Laptop, eine Internetverbindung und ein Telefon. Deshalb kann sie ihre 80-Prozent-Teilzeitstelle an zwei Tagen in der Woche vom Home Office aus erledigen. Dienstag und Mittwoch sind dann ihre "Büro-Meeting-Tage", Freitag ist frei. Jeske schwärmt von dem flexiblen Modell: "Ich finde das super, für mich funktioniert das gut."

IBM gibt an, durchweg positive Erfahrungen mit den flexiblen Modellen gemacht zu haben. Manche Kandidaten würden sich sogar gezielt deswegen auf eine Stelle bei IBM bewerben. Aber warum tun sich viele andere Unternehmen mit der Familienfreundlichkeit noch immer so schwer? Personalmanager Scholz vermutet: "In vielen Firmen wird es nicht gern gesehen, wenn ein Mitarbeiter nicht körperlich im Büro anwesend ist, sie fürchten, die Kontrolle zu verlieren."