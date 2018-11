Im Kampf gegen den drohenden Fachkräftemangel erleichtert die Bundesregierung die Anerkennung ausländischer Berufs- und Studienabschlüsse. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch ein Gesetz, das Ausländern einen Rechtsanspruch auf Prüfung ihrer Qualifikation einräumt. Binnen drei Monaten nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen sollen sie Klarheit bekommen, ob ihre Abschlüsse in Deutschland anerkannt werden. In dem Bescheid soll ihnen auch mitgeteilt werden, welche Weiterbildung für eine vollständige Anerkennung noch notwendig ist.

"Wir stehen in einem weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe", sagte Bundesbildungsministerin Annette Schavan. "Darum müssen wir das Potenzial all derer, die bei uns leben, optimal nutzen." Schätzungen zufolge leben in Deutschland fast 300.000 Ausländer vor allem aus Nicht-EU-Ländern, die unter ihrer Qualifikation arbeiten, weil ihre Berufsabschlüsse nicht anerkannt werden. Gleichzeitig klagt die Wirtschaft über einen Fachkräftemangel. Allein in den Bereichen Mathematik, Information, Naturwissenschaften und Technik fehlen nach Angaben von Arbeitgeberverbänden bereits mehr als 117.000 Fachkräfte.

Auslaendische Abschluesse Das Gesetz Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) eine Regelung, die bisher nur für Spätaussiedler gilt: Alle Migranten sollten Anspruch darauf haben, den in ihrer Heimat erlernten Beruf in Deutschland anerkannt zu bekommen. Dies soll in einem geregelten Verfahren zügig und transparent geschehen. Innerhalb von drei Monaten nach dem Einreichen eines Antrags auf Anerkennung muss die Entscheidung fallen. Wird die Ausbildung nicht eins zu eins anerkannt, erhalten Bewerber eine Information, welche Qualifikationen ihnen im Vergleich zum deutschen Standard noch fehlen. Diese können nacherlernt werden. Berufe Anerkannt werden können Berufe, bei denen der Staat den Zugang regelt. Dazu gehören Ärzte, Kranken- und Altenpfleger, Apotheker, Rechtsanwälte und Handwerksmeister. Die Bundesländer haben außerdem bereits zugesagt, auch Regelungen für die Berufe in ihrer Zuständigkeit zu schaffen, dazu zählen etwa Erzieher, Lehrer, Architekten und Ingenieure. Auch die nicht-reglementierten Ausbildungsberufe sollen anerkannt werden. Das sind die meisten Berufe aus dem Handwerk, dem kaufmännischen oder technischen Bereich. Zwingende Voraussetzung für einen Antrag ist eine abgeschlossene Ausbildung, Ungelernte werden nicht zugelassen. Betroffene Anträge können nicht nur in Deutschland lebende Migranten stellen, sondern auch Menschen, die vom Ausland aus eine Erwerbstätigkeit in Deutschland anstreben. Eine Aufenthaltsgenehmigung soll nicht erforderlich sein. Allerdings führt die Anerkennung des Berufs nicht zur Erteilung eines Aufenthaltstitels, hierum müssen sich Bewerber gesondert bemühen.

Das neue Gesetz betrifft zunächst rund 350 Ausbildungsberufe, für die der Bund zuständig ist. Die Länder haben bereits in Aussicht gestellt, dass sie neue Regeln auch für Berufe unter ihrer Zuständigkeit – wie Lehrer und Ingenieure – auf den Weg bringen wollen.

Die Staatsangehörigkeit der Antragsteller soll bei der Bewertung der Abschlüsse keine Rolle mehr spielen. Bisher ist die Zulassung bei zahlreichen reglementierten Berufen – etwa bei Ärzten – an die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen EU-Landes gebunden. Nun soll nur noch die Qualifikation ausschlaggebend sein, die der Zuwanderer mitbringt.