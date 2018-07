Einen miesen Arbeitgeber erkennt man schon beim Anbandeln. Wenn er die Anreise zum Vorstellungsgespräch nicht übernimmt, die Stelle seit Monaten ausgeschrieben ist oder die Sprache in den Antwortschreiben auf die Bewerbung nicht souverän und freundlich klingt, lässt das tief blicken. Leider haben nur wenige Arbeitnehmer diese negativen Anzeichen im Blick, sind sie doch vor allem damit beschäftigt, sich selbst bestmöglich anzupreisen. Wer sich aber ausschließlich darauf konzentriert, perfekt zu einem Unternehmen zu passen, bemerkt oft nicht, dass das Unternehmen gar nicht zu ihm passt.

"Leider sitzen viele Arbeitnehmer in ihren Firmen wie Pinguine in der Wüste fest. Und der Klimawandel lässt auf sich warten", stellt der Karriereberater Martin Wehrle in seinem neuen Buch Ich arbeite in einem Irrenhaus fest.

Der Titel klingt nach Trash, auch die Einbandgestaltung mit einer Büro-Karikatur des Zeichners Dirk Meissner wirkt schrill. Doch der Blick in das Buch lohnt sich: Auf 288 Seiten legt Wehrle amüsant und präzise dar, warum in vielen Unternehmen Dilettantismus und Irrsinn regieren statt Mitarbeiterbeteiligung, Kreativität und Produktivität. Die Organisation sei Schuld, analysiert der Autor. Bei Start-Ups würden Jobs nicht aufgrund von Qualifikationen vergeben, sondern weil die Mitarbeiter gute Freunde des Gründers sind. Wenn so eine Firma wider Erwarten erfolgreich ist und wächst, spaltet sich die Belegschaft irgendwann automatisch in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: "Die Oberschicht besteht aus denen, die von Anfang an mit dabei waren. Die Unterschicht besteht aus allen, die den Anfang verpasst haben und sich später hinzugesellt haben." Und weil die ersten oft nicht richtig qualifiziert, die zweiten meist aber hochkompetent seien, blieben die Folgen nicht aus. "Das ist so, als ließe ein Kreisligaverein nach seinem Bundesligaaufstieg immer noch Hobbyspieler auflaufen – und verbannte die inzwischen erworbenen Profis ins zweite Glied." Dito, hat man alles schon gehört, gesehen oder selbst erlebt.

Cover von "Ich arbeite in einem Irrenhaus"

Bei Familienunternehmen dagegen, so Wehrle, werde der Kelch vom Patriarchen oftmals an den Junior weitergereicht, ohne dass dieser ihn je haben wollte, geschweige denn für den Job geeignet sei. Vererbter Wahnsinn sozusagen. Großkonzerne litten dagegen unter einer "Stadtkultur", analysiert der Autor. Weil das Unternehmen so riesig geworden ist, hat es Strukturen herausgebildet, die alles regeln – die Folge: Kein Schritt ist mehr möglich, "ohne sich im Spinnennetz der Bürokratie zu verfangen". Wieder andere Firmen seien geprägt von einer "Wanderkultur", einem ständigen Wechsel der Mitarbeiter, die nur dem Lebenslauf zuliebe zwei Jahre lang blieben und denen es nicht gelinge, sich gegen den unfähigen oder tyrannischen Chef zu solidarisieren, sondern die zu "Wachhunden mutieren und anschlagen, wenn ein Kollege später kommt oder früher geht".

Martin Wehrle Der Coach Martin Wehrle ist Autor mehrerer Karrierebücher. In seinem aktuellen Ratgeber Sei einzig, nicht artig! fordert er den Leser auf, nichts mehr nur für andere zu tun, sondern alles für sich selbst.



Wehrles Erklärungen klingen einleuchtend: Kommt so in der Realität vor, stimmt man beim Lesen dem Autor in Gedanken zu. Immer wieder schüttelt man auch beinahe ungläubig den Kopf, so verrückt sind zahlreiche Beispiele, mit denen Wehrle seine Irrenhaus-Theorie aus der eigenen Beraterpraxis untermauert. Eine Firma etwa stellt prinzipiell keine Arbeitslosen und keine verheirateten Frauen um die 30 ein. Erklärung des Chefs: Wer arbeitslos wird, hatte vorher längst Zeit, sich eine neue Stelle zu suchen, und bei Frauen in diesem Alter sei die Mutterschaft vorprogrammiert. Beide Kandidatengruppen passen angeblich nicht zum Unternehmen, auch wenn die Firma selbst schon Leute fristlos entlassen hat und die Tochter des Chefs um die 30 und auf Jobsuche ist.

Auch ein anderes Beispiel hat man so oder ähnlich schon einmal erzählt bekommen: Nachdem eine externe Unternehmensberatung eingefallen ist und die firmeneigene Cateringabteilung als überflüssigen Kostenfaktor enttarnt hat, gibt es Getränke nur noch für Konferenzen, die länger als vier Stunden dauern. Selbst das Mineralwasser für das Meeting mit den wichtigsten Kunden im Hochsommer ist gestrichen. Das Ende vom Lied: Die Mitarbeiter kaufen auf eigene Kosten Wasser, um bei den Gästen keinen schlechten Eindruck zu machen. Darüber freut sich das Controlling.