Für Birgit Locnikar ist der Sonntag nicht nur ein heiliger Tag, er ist auch der wichtigste Arbeitstag in der Woche. Sie arbeitet als Pastorin in Bremen. Während andere noch schlafen, beginnt ihr Sonntag am frühen Morgen. Kurz nach 9 Uhr ist sie in der Kirche und bereitet den Gottesdienst vor. Sie erledigt Schreibtischarbeit, verteilt Liederzettel, stellt das Mikrofon auf. Die Predigt hat sie schon am Vortag geschrieben.

Zu ihren Tätigkeiten gehört auch, den Kirchenkaffee vorzubereiten, zu dem die Gemeinde nach dem Gottesdienst lädt. Dann sitzt sie mit den Gläubigen zusammen, hört zu, gibt Rat, ist für die Menschen da. Am frühen Nachmittag schließt sie die Türen der Kirche, aber Feierabend hat die Pastorin noch nicht. Oftmals muss die Pastorin Termine in ihrer Gemeinde wahrnehmen. Geburtstage, Taufen, Hochzeiten, Trauerfälle. "Die Arbeitszeit lässt sich sonntags nie genau festlegen", sagt Locnikar.

Unterdessen warten ihre eigene Familie und ihre Freunde auf sie. Manchmal, sagt Birgit Locnikar, vermisse sie es, den Sonntag ganz für sich und ihre Familie zu haben. Bis 2010 arbeitete sie in einer Studentengemeinde, wo die Gottesdienste an Werktagen in den Abendstunden stattfinden. Für die Pastorin war diese Stelle ideal, um ihren Beruf als Geistliche mit der Familie zu vereinbaren.

Gleichzeitig genießt sie es heute, ganz traditionell wie die meisten ihrer Kollegen sonntags zu arbeiten . "Die Arbeit bringt eine außergewöhnliche Atmosphäre mit sich. Die Leute kommen in die Kirche, um einen Teil ihres Sonntags besonders zu verbringen", sagt die Pastorin.

Die Menschen begegneten ihr mit einer besonderen Freude, daraus schöpfe sie Kraft und Motivation, erzählt sie. Denn das Arbeiten an vier Sonntagen im Monat fordert auch einer Pastorin einiges ab. "Diese Stunde auf der Kanzel ist eine andere Stunde, als wenn ich beispielsweise in der Gemeinde unterwegs bin. Es ist mit einem Theaterstück vergleichbar. Man bereitet sich vor, arbeitet auf dieses Ereignis hin. Dann noch vor so vielen Menschen zu reden – das kostet Kraft."

Trotzdem würde sie keinen anderen Beruf ausüben wollen.

Übrigens bekommt die Geistliche für ihre Sonntagsarbeit einen Ausgleichstag – am Montag. Ein gleichwertiger Ersatz für den feierlichen Sonntag ist dieser freie Tag jedoch nicht ganz. "Ein freier Montag ist völlig anders. Es fehlt das Wochenendgefühl."