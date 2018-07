ZEIT ONLINE: Herr Professor Kastner, wann ergreifen Kinder den Beruf ihrer Eltern ? Von welchen Faktoren hängt die Entscheidung ab?

Kastner: Häufig entscheiden sich junge Menschen für einen Beruf, mit dem man sich schon in der Kindheit zumindest von der Grundthematik her viel beschäftigt hat. Wer zum Beispiel als Kind Spielzeugautos auseinandergenommen hat und ständig beim Vater in der Werkstatt war, wird später oft Kfz-Mechaniker oder Ingenieur. Ein anderes Beispiel sind Ärzte-Familien: Sofern der Numerus Clausus reicht, studiert man auch Medizin und übernimmt die Praxis des Vaters oder der Mutter. Sie werden also in ein bestimmtes Milieu hineingeboren.

ZEIT ONLINE: Spielt nicht auch eine gewisse Erwartungshaltung der Eltern eine Rolle?

Kastner: Die spielt sicherlich eine Rolle, gerade bei Familienunternehmen . Selbst wenn die Eltern sagen: Mach, was Du willst – die Kinder spüren natürlich trotzdem ganz genau, dass es da eine Erwartungshaltung der Eltern gibt. Und nicht zuletzt ist die Übernahme eines Familienbetriebs auch bequem. Wer hat sonst schon die Möglichkeit, sich quasi in ein fertiges Nest zu setzen. Problematisch ist hier der Übergang der Generationen . Oft kann der Alte, der die Firma aufgebaut hat, die Geschäftsführung nur schwer abgeben. Und sein Kind kann es ihm, dem Pionier, niemals recht machen. Das Problem liegt also nicht im Berufseinstieg, da sind die Eltern noch froh, wenn das Kind in die Firma kommt. Sondern im Übergang, beim Führungswechsel.

ZEIT ONLINE: Wie lassen sich diese familieninternen Probleme lösen?

Kastner: Es ist jedenfalls nicht einfach, weil in Familienbetrieben Privates nie ganz ausgeblendet werden kann. Da geht es ums Erbe , um familiäre Beziehungen, um Konkurrenzen zwischen Geschwistern, um Bevorzugungen. Um dieses Gestrüpp aus beruflichen und privaten Aspekten zu entflechten, bedarf es oft professioneller Hilfe durch einen Therapeuten oder Coach.

ZEIT ONLINE: Manche Eltern drängen ihre Kinder schon früh in eine berufliche Richtung. Sollte man den Nachwuchs gezielt fördern oder ihm besser größtmöglichen Freiraum lassen?

Kastner: Es ist sicher gut, wenn Kinder angeregt werden und ihnen mögliche Ausbildungswege auf der Grundlage ihrer Stärken gezeigt werden. Daraus darf aber kein Zwang werden. Wenn das Kind beispielsweise BWL studieren will, um später den Familienbetrieb übernehmen zu können, ist das als Angebot erst einmal gut. Das Studium sollte aber nicht zu dem Ziel führen, den Betrieb automatisch übernehmen zu müssen. Eltern sollten also durchaus anregen, ein bisschen pushen; Kinder brauchen schon auch Disziplin. Gleichzeitig müssen sie dafür sorgen, dass der Druck die Kinder nicht psychisch kaputt macht. Das ist hohe Erziehungskunst.

Michael Kastner Michael Kastner ist Arzt und Psychologe. Er leitet das Institut für Arbeitspsychologie und Arbeitsmedizin (IAPAM) in Herdecke und hat den Lehrstuhl für Organisationspsychologie an der Universität Dortmund inne.

ZEIT ONLINE: Wie merkt man als Kind, dass man vielleicht doch nicht so richtig geeignet ist für den Beruf der Eltern – auch wenn man die Tradition vielleicht gerne fortführen würde?

Kastner: In der Wissenschaft spricht man von der intrinsischen und der extrinsischen Motivation. Intrinsisch bedeutet, dass ich immer von selbst Spaß an einer Sache habe. Beispielsweise wenn ein Musikerkind von sich aus gerne Klavier spielt. Und extrinsisch wäre, wenn die Eltern das Kind immer mit einer Belohnung überreden oder locken müssen. Wenn die extrinsische Motivation deutlich überwiegt, sollten Konsequenzen gezogen werden. Dann sollte das Kind beruflich besser etwas anderes machen als die Eltern.

ZEIT ONLINE: Manchem Unternehmersohn und mancher Anwaltstochter wird diese Abnabelung von den Wünschen und Erwartungen der Eltern nicht leicht fallen.

Kastner: Gerade die Eltern sollten dabei aber helfen. Vielleicht kehrt das Kind ja nach ein paar Jahren nach Hause zurück? Besonders für Unternehmerkinder ist es empfehlenswert, erst ein paar Jahre in anderen Firmen zu lernen. In vielen Fällen gelingt der Einstieg in die elterliche Firma direkt nach dem Studium nicht so gut, weil die Akzeptanz der Mitarbeiter fehlt. Die denken oft: Der ist jetzt nur hier, weil er der Sohn vom Papa ist. Wenn man sich vorher schon in einer anderen Firma seine Sporen verdient hat, ist das für das Betriebsklima viel besser – und auch für das eigene Ego.