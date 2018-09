Ich habe vor zwei Monaten eine Buchhalterin eingestellt. Nun habe ich erfahren, dass sie schwanger ist. Kann ich ihr kündigen, weil sie ja noch in der Probezeit ist?, fragt Johannes Baumeister

Sehr geehrter Herr Baumeister,

generell genießen Schwangere und Mütter bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung einen Sonderkündigungsschutz.

Der Arbeitgeber darf also erst kündigen, nachdem die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde, in Berlin das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit, die Kündigung für zulässig erklärt hat. Eine ohne Zulässigerklärung ausgesprochene Kündigung ist nichtig, das gilt auch für Arbeitnehmerinnen in der Probezeit.

Der Arbeitgeber muss zur Zeit der Kündigung, gleich auf welche Weise, positive Kenntnis von der Schwangerschaft oder der Entbindung haben. Bei Unkenntnis kann dem Arbeitgeber innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung die Schwangerschaft oder Entbindung mitgeteilt werden.

Liegt eine Befristung des Arbeitsverhältnisses hinsichtlich der Erprobung der Mitarbeiterin vor, kann sich der Arbeitgeber auf den Ablauf der Probezeit berufen und es besteht kein Kündigungsverbot. Das wird aber in der Regel die Ausnahme sein.

Auch bei Probearbeitsverhältnisse können Sie dieser Mitarbeiterin nicht so einfach kündigen, denn das Kündigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz greift auch hier.

Das Kündigungsverbot ist übrigens häufig für Kleinbetriebe eine wirtschaftlich große Belastung. Deswegen lässt § 9 Absatz 3 des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) Ausnahmen vom Kündigungsverbot grundsätzlich zu, wenn ein besonderer Kündigungsgrund besteht, der seinen Ursprung nicht in der Schwangerschaft oder Mutterschaft hat. Damit soll dem Arbeitgeber bei außergewöhnlichen Umständen nicht jede Reaktionsmöglichkeit genommen werden. Hier ist jedoch der Einzelfall entscheidend.

Sind der Aufsichtsbehörde die angeführten Gründe stichhaltig, erteilt sie die Zustimmung zur beabsichtigten Kündigung. Erst dann kann der Arbeitgeber seiner schwangeren Mitarbeiterin wirksam kündigen.

Verweigert die Aufsichtsbehörde die Zustimmung, bleibt das Kündigungsverbot (des § 9 MuSchG) bestehen, die Arbeitnehmerin hat in diesem Fall einen Anspruch auf Arbeitsentgelt gemäß § 615 BGB , selbst wenn sie nicht beschäftigt wird.

Ihr Ulf Weigelt