360.000 Jäger sind in Deutschland registriert. Aber nicht für alle ist es ein reines Hobby. Für etwa 1.000 Berufsjäger ist die Jagd der Broterwerb. " Viele haben ein falsches Bild vom Beruf des Jägers . Wir laufen nicht den ganzen Tag mit dem Gewehr über der Schulter herum. Eigentlich sind wir Wildmanager und Wildtierpfleger", sagt Herrmann Wolff, Geschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Berufsjäger e.V.

Berufsjäger sind für Reviere zuständig, im Zentrum ihrer Arbeit stehen der Naturschutz und die Pflege sowie Sicherung des Wildtierbestands . Von der Fütterung über die Gestaltung der Lebensräume bis zur Aufzucht von Jungtieren reichen die Aufgaben. Sie pflanzen Hecken, legen Biotope an, bestellen und bewässern Wildäcker, die den Tieren Nahrung und Deckung bieten. Natürlich zählt auch der Schutz der Tiere zu ihren Aufgaben – insbesondere während der Frühlings- und Sommermonate, wenn die Jungtiere zur Welt kommen. So suchen Jäger beispielsweise in dieser Zeit auf Wiesen, Feldern und Äckern nach zurückgelassenen Jungen, die sonst den landwirtschaftlichen Fahrzeugen zum Opfer fallen könnten. Die Jäger kennen ihre Reviere sehr gut – und wissen auch genau über den Bestand Bescheid. Das ist wichtig. Nur so können sie beurteilen, wie viele Tiere während der Jagdsaison geschossen werden dürfen.

Die Vorschriften sind streng. Nur bei Überpopulation oder Krankheiten dürfen die Revierjäger eingreifen – oder eingreifen lassen. Denn in den Revieren gehen während der Saison einzelne Freizeitjäger oder ganze Gesellschaften jagen. Die Koordination unterliegt den Berufsjägern, sie bereiten die Reviere vor und sind später für die Verarbeitung des erlegten Wilds und dessen Vermarktung zuständig.

© Tim Boyle/Getty Images

"Es ist ein Spagat zwischen Naturschutz und Wildbewirtschaftung", sagt Wolff und erzählt, dass sich besonders Wildschweine durch das Überangebot an Futter und immer weniger Furcht vor dem Menschen in den vergangenen Jahren so stark vermehrt hätten, dass mittlerweile sogar Großstädte ein Problem mit der Überpopulation hätten . Allein im Berliner Stadtgebiet dürfen jedes Jahr 1.000 Wildschweine geschossen werden. Obwohl das Töten von Tieren zum Berufsalltag gehört, sei es keinesfalls stumpfe Routine. "Ein guter Jäger behält immer die Ehrfurcht vor dem Tier, das er erlegt", sagt Wolff.

Die Ausbildung zum Berufsjäger ist eine staatlich anerkannte, dreijährige, duale Ausbildung. Die angehenden Berufsjäger sollten über einen Jagdschein verfügen, Spaß an der Arbeit draußen in der Natur haben und belastbar sein, denn der Job ist körperlich anstrengend. Während der Ausbildung werden die Azubis unter anderem in Pflanzen- und Tierkunde, aber auch in Waffen- und Munitionskunde unterrichtet. Sie lernen, wie Jagdeinrichtungen gebaut werden, wie man Wildbestände erhebt und Wildschäden erkennt und verhütet. Auch die küchenfertige Vorbereitung des Fleisches gehört zum Lehrstoff. Auf dem Unterrichtsplan steht auch Waldpädagogik. "Man muss jungen Menschen erklären können, wie der Lebensraum Wald aussieht", sagt Wolff. Nach der Ausbildung ist auch eine Weiterbildung zum Meister möglich.

Doch warum gibt überhaupt Berufsjäger? Können die anfallenden Aufgaben nicht auch von den Freizeitjägern übernommen werden? "Das ist schwierig. Die Aufgaben sind zu umfangreich. Das können Hobbyjäger nicht einfach nebenbei leisten."

Fast alle Revierjäger sind bei kommunalen Jagd- und Forstbetrieben fest angestellt. Sie arbeiten in Naturschutzgebieten, bei Jagdverbänden sowie in der Aus- und Weiterbildung. Nur wenige sind selbstständig und bieten sich als Dienstleiter für private Revierpächter an. Anfänger steigen mit einem Bruttolohn von 2.200 Euro ein, der mit den Berufsjahren steigt. Zumeist bekommen die Jäger eine Dienstwohnung und einen Dienstwagen mit dazu. Die Arbeitszeit kann recht flexibel gestaltet werden und liegt im Durchschnitt bei 40 Stunden die Woche oder mehr. Dafür bietet der Beruf ein breites Aufgabenspektrum. "Außerdem arbeiten wir fast ausschließlich in der freien Natur. Das ist für mich die schönste Facette des Jobs", sagt Wolff.