Flink huscht der Bleistift über das Papier. Aus zunächst scheinbar wahllos dahin gekritzelten Strichen formt sich eine Figur – ein kleiner weißer Hase mit dem auffallend eckigen Kopf. "Supa-Hasi" nennt Markus Witzel die Figur, die sein Markenzeichen geworden ist. Witzel alias mawil , wie der Berliner gerne genannt werden möchte, ist freiberuflicher Comiczeichner. "Die meisten Zeichner machen das als Hobby. Nur wenigen gelingt es, davon ganz leben zu können", sagt er.

Auftraggeber sind Werbeagenturen und Verlage, Tageszeitungen und Magazine – aber auch Bildungseinrichtungen, denn viele Comiczeichner arbeiten nebenbei noch als Zeichenlehrer. Um vom Comiczeichnen leben zu können, kommt es auf eine gute Mischung der Auftraggeber an. Mawil veröffentlicht seine Comics beim Berliner Verlag Reprodukt , er zeichnet für Magazine und Tageszeitungen. Außerdem gibt er Comic- und Illustrationsworkshops.

Nur ganz wenige arbeiten festangestellt bei Verlagen. "Selbst Micky Maus und Fix & Foxi erreichen nicht mehr die Auflagen wie noch vor 20 Jahren. Die Comicverlage leisten sich daher nur noch wenige Hauszeichner, sondern vergeben Aufträge an Freiberufler", sagt mawil.

Und wie geht er an einen Comic heran? Zeichnet er einfach los ? Nein, sagt der Comiczeichner und lacht. Zuerst schreibt er alles auf, was für die Comicidee wichtig sein könnte. Überlegt, wie viele Bilder er braucht und wie viel Platz er überhaupt hat. Dann entwickelt er den Spannungsbogen der Geschichte.

Mawil arbeitet mit einem Storyboard, in dem er den Ablauf kurz skizziert. Hier notiert er auch schon die Dialoge. "Es ist eher die Ausnahme, dass man einfach auf einem Blatt links oben anfängt und rechts unten aufhört", sagt mawil.

Zum Zeichnen verwendet er einen Blau- oder Bleistift. Damit fertigt er Vorzeichnungen an. Erst später zeichnet er mit Tusche oder einem Fineliner nach. Anschließend wird alles eingescannt. Lediglich kleinere Ausbesserungen und die Kolorierung des Comics nimmt mawil am PC vor. Ein guter Comiczeichner, sagt er, schaffe pro Tag eine Seite, farbige Seiten können auch durchaus zwei bis drei Tage dauern. "In einem Comicbuch steckt durchaus ein dreiviertel Jahr Arbeit", sagt mawil.