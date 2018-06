Suchend geht eine Frau um die 50 durch den Ausstellungsraum der Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf, einen Stapel Prospekte drückt sie sich fest an die Brust. Sie liest die Informationstafeln einer privaten Hochschule, stellt einer Lufthansa-Mitarbeiterin einige Fragen und blättert dann in den Broschüren der Deutschen Bank. Die Frau ist nicht etwa auf Jobsuche für sich, sondern fahndet nach dem Berufswunsch ihres Sohnes. Der ist 18, hat im Sommer sein Abi gemacht und "hätte so viele Möglichkeiten. Aber er kann sich einfach nicht entscheiden", erzählt die Mutter.

Seit über einem Jahr macht sich die Familie Gedanken, liest Artikel in der Tageszeitung, durchforstet das Internet. "Meine größte Sorge ist, dass er seine Zeit verplempert", sagt die Frau. Mit diesen Sorgen steht sie nicht alleine da. Der Einstieg in die Arbeitswelt hat sich verändert. Jobsicherheit gibt es nicht mehr – und ein einmal erlernter Beruf qualifiziert nicht für das ganze Erwerbsleben. Das bereitet vielen Eltern Sorge .

Kinder eifern ihren Eltern nach

Als beispielsweise Ursula Hiltemann aus Wermelskirchen vor der eigenen Berufswahl stand, hat sie ein dickes, grünes Buch mit dem Titel Studium und Beruf gelesen und sich dann für ein Theologiestudium entschieden. Die Berufswahl ihrer drei Söhne ist für die heute 53-Jährige deutlich mühsamer. "Es ist sehr schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen. Das Angebot ist so unfassbar groß." Darum fahndet die Mutter bei einem Elternabend zur Berufswahl nach den besten Karriereoptionen für ihre Sprösslinge.

Den Infoabend veranstaltet das Institut für Talententwicklung (IfT) – und zwar bundesweit. Der Veranstalter weiß, wie prägend Eltern für die Berufswahl ihrer Kinder sind . Das haben auch die Unternehmen erkannt – und präsentieren sich im Rahmen der Veranstaltung den Müttern und Vätern. Jeweils drei Stunden beraten Vertreter der Bundeswehr ebenso wie von Firmen, Hochschulen und privaten Bildungsinstituten besorgte Eltern über aktuelle Ausbildungsmöglichkeiten.