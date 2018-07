Mit der Voltasäule des italienischen Physikers Alessandro Volta fing um 1800 alles an. Seine Voltasäule war eine Art erste Batterie. Sie bestand aus übereinander geschichteten Kupfer- und Zinkplatten, zwischen denen Lederstücke gelegt wurden, die mit einer Elektrolytlösung getränkt waren. Volta läutete mit seiner Entdeckung eine neue Ära ein. Denn diese erste, dauerhaft brauchbare Stromquelle ermöglichte erst die weitere Erforschung der Elektrizität. Ohne Volta gebe es Elektrochemiker wie Andreas Bund, Professor an der TU Ilmenau, heute wohl nicht.

"Wir entwickeln Halbleiter, Prozessoren, Batterien und andere Energiespeicher- und Energiegewinnungselemente", erklärt Bund. Mit dem Umdenken in Sachen Energiegewinnung haben die Forscher ordentlich zu tun. Insbesondere die Brennstoffzellenforschung für die Automobilindustrie und die Kapazitätserweiterung von Lithium-Ionen-Batterien stehen im Fokus ihrer Wissenschaft.

© Tim Boyle/Getty Images

"Alles was mit Elektromobilität zu tun hat, boomt seit einiger Zeit", sagt Bund. In wenigen Jahren sollen eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren – bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Noch fehlen starke Batterien. Zugleich beschert diese Herausforderung den Elektrochemikern glänzende Berufsaussichten. Die Branche hat Zukunft. Das war nicht immer so. Lange Zeit wurde die Elektrochemie vernachlässigt. Heute mangelt es deshalb an Nachwuchs.

Elektrochemiker benötigen ein solides Fachwissen in Chemie. Die wichtigsten Elemente für die Forscher sind Zink, Nickel, Kupfer und Gold. Aber Chemie allein reicht nicht. Auch mit Physik und Elektrizität müssen sich Elektrochemiker auskennen. "Es geht immer auch um Fluss von Ladungen in Leitern und Elektrolytlösungen", erklärt Bund.

Nachwuchskräfte dringend gesucht

Voraussetzung für den Job ist ein Chemiestudium, meist mit der Spezialisierung auf Physikalische Chemie. Viele Elektrochemiker promovieren nach ihrem Studium. Zum Lehrstoff gehören auch Materialwissenschaften, Anlagentechnik und Toxikologie, wobei die angehenden Elektrochemiker den sorgsamen Umgang mit giftigen Chemikalien wie Salzen und Zyaniden lernen.

Nur sehr wenige Universitäten bieten einen direkten Studiengang Elektrochemie an. Die meisten studieren deshalb erst Chemie und spezialisieren sich im Laufe des Studiums. Elektrochemiker sind oft in Forschung und Entwicklung tätig und finden bei Batterie- und Platinenherstellern, aber auch in der Medizintechnik, in der Automobilindustrie, der Leiterplatten- und Halbleiterindustrie und in der Prozessorenproduktion Jobs. Die Einstiegsgehälter liegen oft über 65.000 Euro brutto im Jahr.

"Wegen des Fachkräftemangels werden die Studenten schon an der Uni von Unternehmen abgeholt. Keiner unserer Absolventen wird arbeitslos", sagt Bund nicht ohne Stolz. Nicht nur die glänzenden Berufsaussichten machen nach Meinung von Bund den Beruf interessant. Vor allem lockt ihn die Herausforderung die Energiespeicher der Zukunft zu entwickeln – und damit ein drängendes Problem der Moderne zu lösen.