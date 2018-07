Trennen oder zusammenraufen? Diese Frage stellt sich Paaren, wenn es in der Partnerschaft nicht mehr funktioniert. Aber oft sind beide nicht in der Lage, die Probleme objektiv zu benennen. Ein Mediator muss her. Dies ist der Job für einen Paarberater .

"Bei uns geht es nicht darum, wer Schuld hat", sagt Bernd Nickel . Er ist psychologischer Berater und hat sich auf Partnerschaften spezialisiert. Zu Beginn jeder Beratung klärt er mit dem Paar den Auftrag: Was ist das Problem, welches Ziel soll erreicht werden und was soll innerhalb der Beratung passieren? Der oberste Grundsatz für den Vermittler ist dabei, neutral zu bleiben – Parteilichkeit für einen von beiden ist verboten. "Wir werten und bewerten nicht, wir sind gegenüber dem Paar, seinem Problem und seiner angestrebten Lösung absolut neutral."

Die häufigsten Beziehungsprobleme sind ständiger Streit oder ständige Kritik, Seitensprünge , unterschiedliche Sexualbedürfnisse oder mangelnde Harmonie innerhalb der Beziehung. Probleme, die selbst die größte Liebe zermürben können. Meist haben sich die Konflikte emotional hochgeschaukelt. Das Paar befindet sich in einer Spirale negativer Gefühle. Ein destruktives Verhaltensmuster schleicht sich ein, in dem beide wie gefangen scheinen und kaum Spielraum für neue Wege finden.

Selbstanalyse unter Anleitung eines Unbefangenen

Dann helfe zunächst Abstand, Verlangsamung und Besinnung. Der erste Schritt dazu ist der Gang zum Paarberater. Der unbefangene Dritte gibt beiden Partnern die Möglichkeit, in Ruhe auf die Situation zu schauen.

Klingt einfach, ist es aber nicht immer. "Keine Paarberatung ist wie die andere. Jedes Gespräch ist so individuell wie die Menschen, die zur Beratung kommen", sagt Nickel.

Das Gespräch wird so geführt, dass beide Partner ein Verständnis für einander entwickeln und auf das Bedürfnis des anderen eingehen. "Wir geben keine Ratschläge, sondern finden heraus, was der eine benötigt, um zu verstehen, was der andere möchte", sagt Nickel. Auf diese Weise kommen die Paare selbst zu einem Ergebnis, finden selbst Mut und Kraft, neue Verhaltensmuster auszuprobieren. So entsteht auch wieder Nähe. "Die Partner wissen selbst, was für sie am Besten ist, sie sind Experten in eigener Sache, nicht wir Berater", sagt Nickel. Dieser Ansatz wird systemorientierte Beratung genannt. Nickel ist überzeugt, dass nur so Erfolgschancen bestehen. "Wenn wir Berater eine Lösung vorgeben würden, wäre das unsere Lösung – aber nicht zwangsläufig auch eine Lösung für das Paar."