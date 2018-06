Trotz der Selbstverpflichtung der Wirtschaft hat sich der Anteil der Frauen in Führungspositionen, Aufsichtsräten und Vorständen im vergangenen Jahr nur wenig erhöht. Der sogenannte Women-on-Board-Index (WoB-Index) sei um 1,5 Prozentpunkte gestiegen, teilte der Verein Frauen in die Aufsichtsräte (FidAr) mit. Der Index, der den Frauenanteil in der Führungsspitze der börsennotierten Unternehmen in Deutschland misst, wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Demnach sitzen in den 160 börsennotierten Unternehmen in Deutschland gerade einmal acht Prozent Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen. Im Vorjahr lag der Frauenanteil bei 6,5 Prozent. In den Aufsichtsräten sind 12,8 Prozent der Mitglieder weiblich, in den Vorständen lediglich 3,4 Prozent. 2011 lag der Frauenanteil in den Aufsichtsräten bei zehn Prozent und der in Vorständen bei drei Prozent.

Frauenquote-Argumente Für eine Frauenquote Es geht um Chancengleichheit und Gleichberechtigung: Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung und sie sind genauso gut ausgebildet wie Männer.

Unternehmen, deren Führungsspitze aus Männern und Frauen besteht, erzielen bessere Ergebnisse.

Ein Großteil der Kaufentscheidungen wird von Frauen getroffen.

Durch einen höheren Frauenanteil verbessert sich das Betriebsklima, die von Männern geprägten Spielregeln in Kommunikation und Karriereverhalten ändern sich mit mehr Frauen an der Spitze.

Männer fördern eher Männer – und weil die Führungspositionen überwiegend mit Männern besetzt sind, rücken Frauen bei der Besetzung der Spitzenposten weniger ins Blickfeld. Es handelt sich um ein sich selbst erhaltendes System.

Frauen sind aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisierung oft nicht so stark darin, ihre Stärken und Erfolge zu kommunizieren. Sie machen weniger stark auf sich aufmerksam.

Es gibt viele Karrierenetzwerke und Eliteklubs, zu denen nur Männer Zutritt haben. Hier findet informelles Mentoring statt und hier werden die entscheidenden Karrierekontakte gemacht. Weil Frauen keinen oder nur schwer Zugang zu den Männernetzwerken haben, können sie von den Netzwerken kaum profitieren. Gegen eine Frauenquote Eine Frauenquote diskriminiert Männer.

Eine gesetzliche Quote greift in die unternehmerische Freiheit ein.

Durch die Quote wird Geschlecht zum Kriterium für die Besetzung einer Spitzenposition. Dabei sollte die Leistung und die Qualifizierung entscheidend sein.

Frauen werden als Quotenfrau in Unternehmen stigmatisiert.

In einigen Branchen und Unternehmen gibt es nicht ausreichend qualifizierte Frauen, um eine Quote einzuführen und einzuhalten.

Mädchen und junge Frauen wählen immer noch traditionelle Frauenberufe, aus denen heraus eine Karriere in eine Führungsposition unwahrscheinlich ist.

Viele Frauen wollen gar keine Karriere machen, sondern entscheiden sich bewusst für Familie.

Den höchsten Frauenanteil haben das Marktforschungsunternehmen GfK, die Parfümerie Douglas sowie der SKW Metallurgie Konzern. Nur noch 56 der 160 Unternehmen sind in der Spitze komplett frauenfrei.

Gleichberechtigung - Ursula von der Leyen im Gespräch Die Bundesministerin für Soziales und Arbeit, Ursula von der Leyen, im Interview über die Frauenquote, Kinderbetreuung und Lohngleichheit bei Männern und Frauen.

Das sei ein gutes Zeichen, findet Monika Schulz-Strelow, Präsidentin von FidAr . Das Argument, es gebe keine qualifizierten Frauen, könne damit widerlegt werden. Der Lobbyistin reicht der Anstieg dennoch nicht. "Beim jetzigen Tempo würden wir noch über 14 Jahren brauchen, um auf 30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen zu kommen." Für sie steht fest: Es führt kein Weg an einer gesetzlichen Quote vorbei.

Eine Quote von 30 Prozent bis 2020 wollen auch Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und EU-Kommissarin Viviane Reding . Letztere hatte erst am vergangenen Freitag bei einer Veranstaltung der Europäischen Volkspartei (EVP) die Berliner Erklärung unterschrieben und angedeutet, dass sie sich noch im März für eine gesetzliche Vorgabe stark machen wolle.