Für den Weg vom Frühstückstisch ins Büro braucht Steve Gillies oft nur 27 Sekunden. Regelmäßig arbeitet der Manager des britischen Telekommunikationskonzerns BT von zu Hause aus. Wesentlich produktiver sei er in den eigenen vier Wänden, schwärmt Gillies: "Zu Hause zu arbeiten ist stressfreier. Ich kann klarer denken und treffe bessere Entscheidungen."

Und zwischendurch könne er noch ganz entspannt mit seinem Hund um den Block gehen. Diese größere Freiheit ist der Hauptgrund, warum viele Arbeitgeber der Heimarbeit misstrauen . Denn wer kann verhindern, dass sich das Personal zu Hause einfach auf die faule Haut legt?

Das größte chinesische Online-Reisebüro Ctrip hat jetzt die Probe aufs Exempel gemacht. Das an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistete Unternehmen organisierte in Schanghai einen in dieser Form einmaligen Feldversuch zu den Folgen von Heimarbeit. Ein vierköpfiges Forscherteam um den Stanford-Professor Nick Bloom begleitete das Experiment wissenschaftlich. Zustande kam der Kontakt, weil einer der Ctrip-Gründer, James Liang, in Stanford bei Bloom promoviert.

Heimarbeiter sind produktiver

Das Unternehmen machte den Mitarbeitern eines Call-Centers in Schanghai das Angebot, an vier von fünf Tagen von zu Hause aus zu arbeiten. 255 Beschäftigte waren interessiert – nach dem Zufallsprinzip wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt: Der einen Hälfte richtete Ctrip Heimarbeitsplätze ein, die andere Hälfte bildete die Kontrollgruppe, die weiterhin fünf Tage die Woche ins Büro kommen musste.

Die Ergebnisse bestätigen die These des BT-Managers Gillies auf ganzer Linie: Ein Heimarbeiter beantwortete im Schnitt zwölf Prozent mehr Anrufe als vor Beginn des Experiments. Bei den Kollegen in der Kontrollgruppe blieb die Performance dagegen gleich. Drei Viertel der Leistungssteigerung entsteht dadurch, dass sich Heimarbeiter seltener krankmelden und weniger Pausen machen, stellten die Wissenschaftler fest. Das restliche Viertel ist der Tatsache zu verdanken, dass Heimarbeiter auch pro Minute mehr Anrufe bearbeiten.

Und die höhere Quantität ging keineswegs zulasten der Qualität. Das zeigte die Auswertung aufgezeichneter Gespräche. Auch die Quote von Anrufen, die am Ende zu einer Bestellung führen, blieb gleich.