Manchmal hilft Pingpong, wenn der Kopf vom Denken zermartert ist . Tischtennisplatten sind in deutschen Unternehmen gerade schwer in Mode – jedenfalls dort, wo aus der Belegschaft viel Kreativität herausgekitzelt werden soll. Und natürlich Tischfußball: Entspannt ein paar Bälle kickern und zurück am Schreibtisch sprudeln die Ideen aus den Köpfen heraus. So zumindest die Grundidee. Was sich dagegen selten in modernen Unternehmen findet, sind Bibliotheken. Dass sich Mitarbeiter mit einem Buch zurückziehen, um den Geist zu erfrischen oder sich fortzubilden: dieser Gedanke scheint verstaubt wie die Minnelieder von Walther von der Vogelweide . Eine betriebliche Leseecke? Höchstens die Teeküche, da liegen vielleicht ein paar Illustrierte herum.

Die Mehrzahl der Führungskräfte liest keine Bücher mehr , das ergab schon 2007 eine Umfrage unter Entscheidern in Deutschland, Großbritannien , Frankreich und den USA . Wie die Personalberatung Egon Zehnder International herausfand, sind hierzulande nur 33 Prozent der Manager davon überzeugt, mit Literatur ihren Horizont erweitern zu können. Viele machen lieber Sport als Ausgleich oder vertrauen auf Gespräche mit "interessanten Menschen". In den USA greifen immerhin 60 Prozent der Befragten zum Buch, um "Tunnelblick" und Schmalspurwissen zu vermeiden. "Sind unsere Entscheider Fachidioten?", fragte das Manager Magazin besorgt .

Einiges deutet darauf hin, dass diese Frage weiter bejaht werden muss. Gerade bei Männern – und die sind in den Führungspositionen nach wie vor stark überrepräsentiert – sei Lesen allenfalls ein "Randphänomen", sagt der Berliner Coach und Literaturagent Holger Kuntze. Er hat schon viele Manager beraten. Was die humanistische Bildung betrifft, offenbarten diese gravierende Lücken, berichtet er. Goethe, Schiller, Kleist – die Klassiker des Bildungskanons haben viele nur in der Schulzeit kennengelernt. Im Berufsalltag sind Leseratten die Ausnahme, dafür fehlt wohl einfach die Zeit. Wer den ganzen Tag zwischen Meetings hin und her hetzt, ist schon froh, wenn er wenigstens beim Frühstück kurz die Zeitung durchblättern kann.

Keine Zeit zum Lesen?

Der Schriftsteller Rolf Dobelli erkannte dies früh und gründete Ende der neunziger Jahre die Firma getAbstract . Sie hat sich darauf spezialisiert, Wirtschaftsbücher und Weltliteratur in wenigen Seiten zusammenzufassen – ideal für Leute, die mit viel Halbwissen beeindrucken wollen, aber wenig Zeit haben. "Der schnellste Weg, ihr Wissen zu erweitern", lautet das Motto von getAbstract.

Dabei bewirkt ausgiebige Lektüre manchmal Wunder. Gestressten Workaholics etwa empfiehlt Therapeut Kuntze gerne die nicht immer einfachen Philosophen der antiken Stoa, zum Beispiel Seneca. "Dum differtur, vita transcurrit" ("Während man es aufschiebt, geht das Leben vorüber") lautet eine der Sinnsprüche des römischen Aphoristikers.

Die Klienten reagierten auf solche Lesetipps immer "ordentlich beeindruckt", berichtet Kuntze – als fände sich Literatur sonst nur in Antiquariaten. Die Buchläden quillen über, jedes Jahr überschwemmen Hunderte neue Titel den Literaturmarkt. "Grundsätzlich wissen wir aber, dass 90 Prozent der Bücher von Frauen gekauft werden", sagt der Coach. "Wenn Männer Bücher im Regal stehen haben, dann sind sie ihnen meist geschenkt worden."