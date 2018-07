Der Großteil der deutschen Unternehmen setzt auf Weiterbildung: 2010 haben 83,2 Prozent der Firmen ihren Mitarbeitern die Teilnahme an Weiterbildungsprogrammen angeboten, stellt eine repräsentative Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) fest . "Weiterbildung ist für die deutschen Unternehmen ein wichtiges Instrument, um dem Fachkräftemangel zu begegnen", sagt IW-Direktor Michael Hüther. Die Arbeitgeber hätten erkannt, dass Mitarbeiter durch Fortbildungen an das Unternehmen gebunden werden könnten. Zudem könnten sie helfen, als Arbeitgeber attraktiver zu werden .

Am häufigsten machen Unternehmen von Unterweisungen am Arbeitsplatz durch externe Trainer sowie arbeitsnahen Workshops Gebrauch. Sehr oft wird auch auf selbstgesteuertes Lernen gesetzt. Jedes vierte Unternehmen bietet E-Learning an. Außerdem setzen die Firmen auf Informationsveranstaltungen mit Vorträgen und sie ermöglichen ihren Mitarbeitern, Fachmessen oder Tagungen zu besuchen. Berufsbegleitende Lehrgänge werden in rund jedem vierten Unternehmen angeboten. Auf mehrtägige Schulungen schickt allerdings nicht einmal jedes fünfte Unternehmen seine Mitarbeiter.

Insgesamt geben die Betriebe 1.035 Euro pro Mitarbeiter und Jahr aus, das sind – obwohl insgesamt mehr Unternehmen Weiterbildungen anbieten – 1,7 Prozent weniger als noch 2007, dem letzten Jahr der Erhebung. Diese Pro-Kopf-Kosten beinhalten neben den direkten Kosten wie Teilnehmergebühren auch die Aufwendungen, die durch den Ausfall des Mitarbeiters während der Weiterbildung entstehen. Sie sind unter anderem deshalb rückläufig, weil die Weiterbildungsmaßnahmen mittlerweile wirtschaftlicher und effektiver seien, so das IW. Mehr Unternehmen als 2007 setzen auf Fortbildung als Ziel ihrer strategischen Personalplanung.

Ältere an Weiterbildung weniger interessiert

Dass die Pro-Kopf-Kosten nicht gestiegen sind, liegt aber auch an den Arbeitnehmern selbst. Sie opfern deutlich mehr Freizeit für die Weiterbildung. Durchschnittlich haben die Arbeitnehmer im Jahr 2010 29 Stunden in einer Fortbildung verbracht, knapp zehn Stunden davon außerhalb der regulären Arbeitszeit. IW-Direktor Hüther sieht hier einen Zusammenhang mit der Kurzarbeit. Jedes vierte Unternehmen, das Kurzarbeit angemeldet hatte, nutzte diese für gezielte Weiterbildung der Mitarbeiter.

Stark zugenommen hat auch die Qualifizierung von Älteren und Ungelernten. Zwar werden die meisten Angebote nach wie vor Akademikern, Fach- und Führungskräften gemacht – dennoch scheinen Arbeitgeber allmählich umzudenken: Gut 43 Prozent der Unternehmen bilden An- und Ungelernte weiter, um sie für eine qualifizierte Tätigkeiten fit zu machen. Immerhin ein Fünftel der Unternehmen bieten Weiterbildungen für ihre ungelernten Mitarbeiter an, die zu einem Berufsabschluss führen. Und auch für Ältere gibt es mehr Fortbildungen: 38 Prozent der Arbeitnehmer, die sich 2010 weiterbilden ließen, waren über 50 Jahre alt. Nur noch 16 Prozent der befragten Arbeitgeber halten diese Angebote für Ältere für rausgeworfenes Geld. Gleichzeitig kritisieren die befragten Arbeitgeber, dass das Interesse der Älteren an Weiterbildungen spürbar geringer als bei jüngeren Beschäftigten sei.

Das IW untersucht in der repräsentativen Erhebung alle drei Jahre, wie Unternehmen Fort- und Weiterbildungen nutzen. Das Institut hatte Antworten von 2.254 Unternehmen mit 2,7 Millionen Beschäftigten ausgewertet.