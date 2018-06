1/12 Arbeit an einem Modell © Britta Picznitzky 2/12 Bei filigranen Arbeiten muss Hand angelegt werden. © Britta Picznitzky 3/12 Werkzeuge © Britta Picznitzky 4/12 In der Werkstatt ist es staubig. Arbeitsschutz ist sehr wichtig in diesem Job. © Britta Picznitzky 5/12 Eine Gussform © Britta Picznitzky 6/12 Modell für den Bremer Schlüssel © Britta Picznitzky 7/12 Auf der Werkbank reihen sich die Arbeitsmaterialien. © Britta Picznitzky 8/12 Blick in die Werkstatt. Im Hintergrund steht die computergesteuerte Fräse. © Britta Picznitzky 9/12 Ein Holzteil wird geschliffen. © Britta Picznitzky 10/12 Der Umgang mit Chemikalien gehört dazu. © Britta Picznitzky 11/12 Modellbauer brauchen räumliches Vorstellungsvermögen und handwerkliches Geschick. © Britta Picznitzky 12/12 Blick auf ein Modell © Britta Picznitzky

Günter Wolf ist Modellmacher – und sein Beruf hat nichts mit Spielzeugen zu tun, wie viele glauben. Zwar baut er manchmal auch Miniaturausgaben von Häusern und Fahrzeugen, in erster Linie stellt er aber Modelle von Gegenständen her, die später industriell in Massen produziert werden. Anhand seiner Modelle werden nämlich im nächsten Schritt Schablonen und Gussformen für die Serienfertigung angefertigt.

Der Beruf ist aufgegliedert in drei Fachrichtungen: Zum einen planen, gestalten und fertigen die Fachkräfte Anschauungsmodelle für allerlei Demonstrations- oder Versuchszwecke. Das können beispielsweise kleine Gebäudemodelle, etwa für Planungs- oder Architekturbüros sein, aber auch Modelle von Fahrzeugen, die in Miniaturform zur besseren Vorstellung dienen sollen.

Eine zweite Fachrichtung ist auf Karosserien und Produktion spezialisiert. Hier fertigen die Modellbauer Objekte an, mit denen Schablonen hergestellt werden, um Teile für den Karosseriebau oder den Bau von Werkzeugen und Maschinenteilen herzustellen. Die dritte Fachrichtung stellt Modelle her, die als Gussformen benötigt werden. Sie braucht man, um Produkte aus Kunststoff und Metall herzustellen. "Eigentlich kommt keine Industriebranche ohne Modelle aus", sagt Wolf.

Eigene Entwürfe fertigen die Modellbauer allerdings selten an. Sie setzen eher die Ideen von Designern um. Zunächst erhalten die Modellbauer die entsprechenden Daten von den Auftraggebern. Form, Material, Vorlagen und Muster stehen hier bereits fest. Die Modellbauer fertigen eine Zeichnung im Maßstab 1:1 an. Das muss sein, um exakt abmessen zu können, erklärt Wolf. Als Rohmaterial wird, je nach Anforderungen, ein verleimtes Holzstück oder Kunststoffblock verwendet, manchmal auch Metall. Üblicherweise wird das Modell, nach Eingabe der Daten, mit einer computergesteuerter Fräse automatisch aus einem Block gefräst. Bei filigranen Arbeiten müssen die Modellbauer aber selbst Hand anlegen.

© Tim Boyle/Getty Images

Ein gewisses Maß an Improvisationstalent gehört zur Arbeit dazu. "Geht nicht, gibt es bei uns nicht. Wir müssen immer versuchen, eine Lösung zu finden", sagt Wolf. Modellbauer brauchen ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, mathematische Kenntnisse, handwerkliches Geschick, ein sehr gutes Augenmaß sowie ein Gefühl für Material und Werkzeuge und Formen.

Auch wenn sich technische Modellbauer in der Regel an die Vorgaben der Auftraggeber zu halten haben: Mitunter können sie auch kreativ sein. "Manchmal sagt der Kunde auch: Bei der Form sind wir uns noch nicht so sicher. Machen Sie doch mal. Dann sind wir gefragt."

Räumliches Vorstellungsvermögen ist wichtig

Die Ausbildung zum technischen Modellbauer ist ein staatlich anerkannter dualer Ausbildungsberuf. Die praktische Ausbildung findet innerhalb des Betriebs statt. Zu den theoretischen Lehrinhalten in der Berufsschule gehören Chemie, Mathematik, Werkstoffkunde, Werkzeuge sowie Grundlehrgänge für den Umgang mit der Fräse und natürlich technisches Zeichnen. Auch für gesundheits- und sicherheitsrelevante Aspekte werden die Azubis sensibilisiert. Nach 3,5 Jahren Ausbildungszeit, mit Abschluss der theoretischen und praktischen Prüfung, dürfen sich die Azubis Modellbaugesellen nennen. Später ist auch eine Weiterbildung zum Meister möglich.

Einige Schattenseiten bringt der Beruf des technischen Modellbauers jedoch mit sich. So ist die Bezahlung, insbesondere für Berufsanfänger, nicht besonders hoch. Die Arbeit ist oft schmutzig, Staub und gesundheitsschädliche Chemikalien gehören zur Arbeit dazu. Dafür bieten sich gute Jobchancen, technische Modellbauer werden gesucht. "Man sieht das, was man fertigt, wachsen. Zunächst hat man nur ein zweidimensionales Bild und am Ende hat man etwas zum Anfassen geschaffen. Das ist toll!"