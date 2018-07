Michael Falke hat einen Job, um den ihn kleine Kinder beneiden: Er ist Baggerfahrer. Aber nicht irgendein Baggerfahrer – er steuert den drittgrößten Schaufelradbagger der Welt. Seine Maschine mit der schlichten Bezeichnung Bagger 288 ist 96 Meter hoch, 220 Meter lang und wiegt 12.840 Tonnen. Den Bagger zu steuern ist eine gewaltige Herausforderung. Denn der Fahrer sieht das Meiste, was vor, unter, neben oder hinter ihm passiert, einfach nicht – und das, obwohl er mehrere Kontrollmonitore im Fahrgasthaus hat. Lediglich den 60 Meter langen Auslegearm und einige kleinere Teile des Baggers und der Umgebung kann er von seinem Arbeitsplatz einsehen. Ganz blind ist der Fahrer aber natürlich nicht.

© Tim Boyle/Getty Images

"Ich bekomme Befehle und Informationen vom Gruppenleiter, der unten vor Ort ist und den Bagger überwacht", sagt Falke. Die Kollegen haben über Funk Kontakt. Der Gruppenleiter steht unten und sagt dem Fahrer, was zu tun ist. Muss das Schaufelrad neu ausgerichtet werden? Muss nach rechts oder links korrigiert werden? Muss die Geschwindigkeit gedrosselt werden?

Schaufelbagger werden im Tagebau eingesetzt. Hier werden die Megamaschinen gebraucht, um Kohle abzubauen oder Abraum zu beseitigen. Auch braucht sich der Fahrer nicht um vorübereilende Passanten zu sorgen. Wer in den Bereich kommt, in dem der Bagger eingesetzt wird, hat in der Regel Kenntnis darüber, wie wenig der Baggerfahrer sieht.

Seinen Arbeitstag beginnt Falke zunächst mit einer Besprechung mit dem Schichtleiter. Was ist in der letzten Schicht passiert? Wie sieht die Planung für die kommende aus? Die endgültigen Anweisungen kommen von der Betriebsüberwachung.

Fingerspitzengefühl und Konzentration

In der Branche ist Falkes Tätigkeit unter der Bezeichnung Großgeräteführer gebräuchlich. Als Fahrer ist er für alle Funktionen des Fahrzeugs verantwortlich, die vom Führerhaus steuerbar sind. Hier oben gibt es eine Vielzahl von Schaltern, Hebeln und Monitoren. Gesteuert wird die Maschine aber nur mit zwei Joysticks. Das Lenken wird im Fachjargon "spindeln" genannt. Zum Vor- und Zurückfahren bewegt der Führer den Joystick einfach in die entsprechende Richtung. Mit einem anderen kann er den Auslegerarm nach rechts oder links schwenken, ihn anheben oder herablassen. Mittels GPS bekommt Falke die eigene Position auf dem Abbaugebiet angezeigt.

Ob Änderung der Fahrtrichtung, Geschwindigkeit oder Ausrichtung des Auslegearms mit dem riesigen Schaufelrad – alles muss der Fahrer mit dem Gruppenleiter abstimmen. "Ich sitze zwar im Fahrerhaus, aber letztlich ist die Steuerung Teamarbeit", sagt Falke. Auch wenn Bagger 288 im Schneckentempo unterwegs ist: Die Anforderungen an die Fahrer sind hoch. Die Arbeit erfordert ein gutes Auge, gutes Gehör, Fingerspitzengefühl und ein hohes Maß an Konzentration.

Jede Unachtsamkeit im Umgang mit der gigantischen Maschine kann erhebliche Folgen haben. Deshalb wechseln sich die Fahrer im Zwei-Stunden-Rhythmus ab. An einem Arbeitstag schafft das Team so bis zu 240.000 Tonnen Kohle zu fördern.