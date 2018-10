Die Brüder Georg und Johan Schmidberger gehen einem Traditionshandwerk nach: Sie sind Schmiede in der fünften Generation ihrer Familie und fertigen in Handarbeit die Rüstungen und Schwerter für die Päpstliche Schweizergarde an. In ihrer Werkstatt in Molln in Oberösterreich sieht es fast so aus wie noch vor 500 Jahren. Auch die Herstellung der Rüstungen nimmt fast so viel Zeit in Anspruch wie damals: 120 Stunden Handarbeit stecken in einer Anfertigung. Die Fotografin Lisi Niesner hat die Schmiede besucht und Bilder von ihrer Arbeit gemacht.