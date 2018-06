Inhalt Seite 1 — Feuer und Flamme für Eisen und Stahl Seite 2 — Gute Jobchancen Auf einer Seite lesen

Wenn Ronald Kiel seinen Beruf nennt, schauen ihn viele verwundert an. Kiel arbeitet als Metallschmelzer im Hochofenwerk von ArcelorMittal Bremen . Eigentlich lautet die offizielle Bezeichnung Metallschmelzer Verfahrensmechaniker der Hütten- und Halbzeugindustrie. Aber darunter kann sich kaum jemand etwas vorstellen. Kiel und seine Kollegen stellen Roheisen aus Erzen und Koks her, das wiederum zu Stahl verarbeitet wird.

Die Schmelzer arbeiten an Hochöfen – meist jedoch am Leitstand. Zuerst müssen sie die Öfen befüllen. Das wird im Fachjargon Beschickung genannt. Koks ist ein Brennstoff, der aus Fettkohle hergestellt wird und effizienter als normale Kohle verbrennt. Die Beschickung wird wie der gesamte Ofenprozess aus dem Leitstand heraus dirigiert und kontrolliert. Welche Sorten Erze müssen verwendet werden? Welche Sorten Koks kommen hinzu? In welchem Verhältnis wird der Ofen befüllt? Auch bei außerplanmäßigen Aktionen kommen die Kommandos aus dem Leitstand. Läuft der Schmelzprozess korrekt ab oder gibt es Störungen während des Schmelzprozesses? Ist der Ofen etwa zu kalt oder muss stillgesetzt werden?

Hin und wieder fallen aber auch Arbeiten direkt am Ofen an. Dann müssen die Schmelzer die Ablaufrinne kontrollieren. In sie fließt das flüssige Eisen. Außerdem müssen sie die Ablassöffnung des Ofens aufbohren und auch die Torpedobefüllung koordinieren. Als Torpedo wird ein Zwischengefäß bezeichnet, in das das Roheisen hineingefüllt wird, damit es zum Stahlwerk transportiert werden kann. Und auch die Schlacke beim Einfüllen müssen die Schmelzer im Blick behalten.

Arbeiten bei bis zu 800 Grad

"Die verwendeten Erze sind nicht zu 100 Prozent rein, sondern beinhalten auch andere unerwünschte Inhaltsstoffe. Deshalb geben wir dem Erz-Koks-Gemisch auch Schlackenbildner hinzu, die diese nicht erwünschten Stoffe als Schlacke binden." Da das Eisen schwerer ist, sinkt es beim Abfließen nach unten. So können Schlacke und Eisen voneinander getrennt werden. Das Nebenprodukt wird zu Hüttensand verarbeitet, der für die Zementproduktion verwendet wird.

Für die Arbeit als Schmelzer wird vor allem körperliche Fitness benötigt. Allein die Strahlungshitze beim Ablassen des flüssigen Eisens beträgt zwischen 600 und 800 Grad Celsius. Im Ofen selbst herrschen bis zu 2.000 Grad.

Der Job ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Während der Lehre lernen die Azubis den gesamten Arbeitsablauf von der Erzanlieferung bis hin zum geschmolzenen Roheisen kennen. Dazu gehören auch theoretisches Wissen wie Material- und Maschinenkunde. Welche Eigenarten haben die Rohstoffe? Wie sieht die richtige Zusammensetzung aus? Nach abgeschlossener Ausbildung kann eine Meisterausbildung absolviert werden.