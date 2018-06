Wer keinen Job findet, der fährt eben Taxi. In diesem Job verdient man schnell und einfach Geld. Von wegen. Kaum ein Beruf ist mit so vielen falschen Klischeevorstellungen behaftet wie dieser. Eine weitere ist, dass sich Taxifahrer perfekt in ihrer Stadt auskennen. Viele Fahrgäste kommen jedoch nicht auf dem schnellsten Weg an ihr Ziel. "Es gibt einige schwarze Schafe in der Branche", sagt Matthias Schmidt, stellvertretender Bundesvorstand beim Taxiverband Deutschland.

Ein Fall ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben: "Ein Kunde wollte in eine stadtbekannte Straße gefahren werden. Der Taxifahrer fragt, wo diese Straße sei, sucht dann auf dem Stadtplan nach der Straße. Das Ungeheuerliche: Er hält den Stadtplan falsch herum und merkt es nicht einmal."

Dass sich immer mal wieder Fahrer ans Steuer verirren, die dort besser nicht hingehören, liege am einfachen Zugang zum Beruf. Eine Ausbildung zum Taxifahrer gibt es nicht. Vorgeschrieben sind ein Mindestalter von 21 Jahren, mindestens zwei Jahre Fahrpraxis, ein Auszug aus dem Verkehrsregister, ein polizeiliches Führungszeugnis sowie eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Außerdem müssen die Fahrer eine Ortskenntnisprüfung ablegen. Wo ist welche Straße? Wo liegen welche Hotels? Wo ist der Bahnhof? In einigen Städten sind diese Prüfungen sehr streng, in anderen ziemlich lasch. Denn was in der Prüfung drankommt und wie geprüft wird, ist von Region zu Region unterschiedlich. In manchen Städten müssen angehende Taxifahrer eine praktische Prüfung ablegen und den Prüfer in eine bestimmte Straße fahren. Andernorts werden hingegen mehrere Strecken ausschließlich auf dem Papier abgefragt.

"Die Maßstäbe, die an die Prüfung der Ortskenntnis gelegt werden, liegen in der Hand der örtlichen Ordnungsbehörde und sind bundesgesetzlich nicht einheitlich geregelt", sagt Schmidt. An manchen Orten müssen die Fahrer nur die Hauptstraßen kennen. Den Rest übernimmt ja sowieso das Navigationssystem. Und weil so gut wie immer Fahrer gebraucht werden, soll der Zugang zum Beruf niedrig bleiben. Mitunter hat das so seine Nachteile. Eine Sprachprüfung gibt es beispielsweise nicht, ebenso wenig haben längst nicht alle Fahrer Technikkenntnisse. Moderne Autos lassen sich ohnehin nicht mehr einfach selbst reparieren. Vor einigen Jahren war das noch anders: "Damals mussten die Fahrer in einer praktischen Prüfung beispielsweise zeigen, dass sie Rad und Keilriemen am Fahrzeug wechseln können."

Keine einheitliche Regelung für die Prüfung

Der Job ist also deutlich einfacher geworden. Gleich geblieben sind die Bedingungen. Man findet relativ schnell eine Anstellung bei einem Taxiunternehmen. Die Entlohnung erfolgt auf Stundenbasis oder als Festlohn, in vielen Städten ist eine prozentuale Beteiligung üblich.

Leicht ist die Arbeit aber nicht. Die Schichten dauern oft lang – manche fahren mitunter 10 Stunden und mehr am Tag. Das ständige Sitzen geht auf die Knochen. Viele Fahrer haben nach einer Weile Rückenprobleme, wenn sie nicht in ihrer Freizeit für sportlichen Ausgleich sorgen. Hinzukommen nicht sonderlich attraktive Arbeitszeiten: Besonders abends, nachts und am Wochenende gibt es viel zu tun. Der Joballtag mit Pausen- und Essenszeiten ist wenig geregelt, die Touren entscheiden, wann ein Fahrer Pause machen kann. Nicht wenige Taxifahrer leiden nach einigen Jahren wegen Bewegungsmangel und einseitiger, falscher Ernährung an Übergewicht.

Und dann sind da noch die Fahrgäste. Besonders wer Betrunkene kutschiert, braucht ein dickes Fell. Beleidigungen kommen vor, manche sind aggressiv und hin und wieder kommt es auch zu Angriffen. Der Job ist nicht ungefährlich. "Allerdings sind solche Fahrgäste doch eher die Ausnahme", sagt Schmidt. Wesentlich häufiger haben es die Fahrer mit interessanten Menschen zu tun, die viel zu erzählen haben. Interessante Begegnungen mit Touristen aus aller Welt, Promis oder Politikern gehören zum Joballtag. Und dann sind da noch die festen Touren mit Stammgästen – beispielsweise Senioren, Behinderte oder chronisch Kranke, die regelmäßig mit dem Taxi zum Arzt fahren.