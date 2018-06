1/5 Surfer an der Küste von Kapstadt. Hier gibt es besonders viele Weiße Haie. © Christian Selz 2/5 16 Sharkspotter beobachten jeweils in Zweierteams die Küste. Einer steht am Strand... © Christian Selz 3/5 ... der andere beobachtet das Meer vom Berg aus. Werden Haie gesichtet, wird am Surferstrand Alarm ausgelöst. © Christian Selz 4/5 An besonders stürmischen Tagen, können die Sharkspotter nur wenig erkennen. Die schwarze Flagge weist auf die schlechte Sicht – und damit mögliche Fehler der Hai-Beobachter hin. © Christian Selz 5/5 An solchen Tagen gehen nur sehr mutige Surfer ins Wasser. © Christian Selz

"Es war pure Hilflosigkeit", sagt Monwabisi Sikweyiya leise und schaut mit ernstem Blick hinaus auf die False Bay, jene Atlantikbucht an der Südseite Kapstadts, die für ein besonders großes Vorkommen an Weißen Haien bekannt ist. Trotzdem ist draußen gut ein Dutzend Surfer unterwegs, viele von ihnen Kinder.

Richtig gefährlich wird es, wenn es zu einem Stromausfall kommt – denn dann funktionieren die Sirenen am Surferstrand nicht. So wie vor gut sieben Jahren. Der heutige Einsatzleiter der Sharkspotter stand mit Fernrohr und Funkgerät an seinem Beobachtungsposten hoch oben an einem Ausläufer des Tafelbergs über dem Strand-Vorort Muizenberg, als ein riesiger weißer Hai aufkreuzte. Die Warn-Sirenen am Surferstrand waren wegen des Stromausfalls nicht in Gang zu setzen.

"Ich war da oben und sah den Hai auf einen Typen zu schwimmen", erzählt Sikweyiya während seine Augen zwischen Berg und Meer hin und her wandern. "Ein paar Meter bevor der Hai ihn erreichte, ging er runter – und weil ich wusste, dass Haie von unten angreifen, war das einzige, das durch meinen Kopf ging: Es ist nur eine Frage der Zeit. Jeden Moment wird es passieren." Es passierte aber nicht. Der Hai tauchte auf der anderen Seite des arglosen Wellenreiters wieder auf und schwamm seelenruhig weiter.

Zwei Hai-Attacken hat der 32-jährige Rettungsschwimmer allerdings miterlebt. Einem Mann, der wiederholt alle Warnungen ignoriert hatte, musste er mit seinem Gürtel den klaffenden, abgerissenen Unterschenkel abbinden; beim zweiten Zwischenfall musste er hilflos zusehen, wie ein Mensch vollständig zerfleischt wurde. "Tot, gegessen", sagt er nur. Das Meer, so klingt es aus den Worten des inzwischen zum Einsatzleiter aufgestiegenen Hai-Wächters, ist ein schöner Ort, aber ohne Gnade. Surfer gelten für Attacken der bis zu sieben Meter langen Weißen Haie als besonders anfällig, weil die Silhouette ihres Bretts dem Profil einer schwimmenden Robbe ähnelt – und die sind die Leibspeise der vom Aussterben bedrohten Meeresjäger.

Ein Schatten verrät den Hai

Seit 2004 gibt es deshalb an den sechs beliebtesten Stränden Kapstadts ein System der Hai-Überwachung. Entwickelt haben es Sikweyiya und andere Surfer und Rettungsschwimmer. Heute beobachten insgesamt 16 Sharkspotter in zwei Schichten die Strände – von 8 bis 18 Uhr, 365 Tage im Jahr. Sie arbeiten in Zweier-Teams, einer am Strand, der andere hoch oben über dem Meer an einem der Hänge der Kap-Halbinsel. Die Beobachtungsmethode haben sich die Rettungsschwimmer von den Fischern am Kap abgeschaut, die Berg und Meer seit jeher zum Spähen nach Fischschwärmen nutzen. Aus der Höhe sind die Haie frühzeitig zu sehen, wenn auch die Rückenflosse anders als im Hollywood-Klischee praktisch nie aus dem Wasser ragt. Ein langsam und beständig schwimmender Schatten verrate den Hai, erklärt Ashley Sullivan, einer der Späher.

Fünf lange Stunden verbringen er und seine Kollegen so pro Diensttag in der Einsamkeit des Berges, die volle Konzentration auf dem ewig gleichen Wellenspiel des Ozeans. "Man sieht aber auch eine Menge anderer Dinge", sagt Sullivan. Einmal habe er eine Robbe beobachtet, die sich an der Wasseroberfläche sonnte. Sullivan sah den Hai kommen, der sie erst umkreiste und schließlich beim Angriff aus dem Wasser schleuderte – seltenes Sharkspotter-Glück. Denn es gibt auch viele graue Tage am Kap der Stürme, Tage wie heute, an denen Sullivan wie jetzt gelangweilt in dem alten Holzstuhl vor der Strandstation hängt und freimütig zugibt, dass man eigentlich gar nichts sehen kann. Sonnenschein und klares Wasser erleichtern die Arbeit der Sharkspotter. Ist es stürmisch und trübe, warnt eine schwarze Flagge am Strand vor möglichen Fehlern der Observatoren.