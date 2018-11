Für Odie Gray war der Kultursprung besonders groß. Noch vor wenigen Tagen war Gray als Soldat der US-Armee im Afghanistan-Einsatz, als Experte für Sicherheitstechnik. Nun sitzt er in einem kleinen Büro in der Wüste von Dubai und schaut auf einen Computerbildschirm. Gray, Mitte 30, ist Computerexperte und der Einsatz in Afghanistan war sein letzter in der Armee. Er will einen Job in der zivilen Wirtschaft finden, deshalb ist er im Dubai Knowledge Village gelandet, einem Businesspark unweit der Glitzerpaläste Dubais, in dem sich Universitäten, Personalberatungen und Weiterbildungsfirmen niedergelassen haben.

Gray will hier drei Kurse für drei Zertifikate belegen, die ihn für bestimmte Jobs für Datenbankexperten qualifizieren. Zwei Monate will er bleiben, um das "Bootcamp" zu besuchen, wie es der Veranstalter nennt. Die Kurse gehen den ganzen Tag, abends wird Theorie gepaukt. Gekommen ist der Amerikaner vor allem wegen des Geldes. Die Kurse, die er belegen will, hätten ihn in den USA zwischen 10.000 bis 20.000 Dollar gekostet, sagt er. In Dubai zahlt er nun rund 5.000 Dollar, Flug inklusive. Dafür bekommt er sogar ein Einzeltraining, nicht wie in den USA einen Kurs mit 15 bis 20 anderen Fachkräften.

Der Computerspezialist ist mittlerweile einer von Tausenden Fachkräften, die sich in Schwellenländern wie Indien, Thailand oder im Emirat Dubai schulen lassen. Viele Unternehmen lagern seit rund zehn Jahren die Weiterbildungen ihrer IT-Spezialisten in diese Länder aus, um Geld zu sparen. "Offshore-Training" heißt das in der Management-Sprache. Weil die Computertechnik sich rasant weiter entwickelt, steigt die Zahl der Fortbildungen und damit auch die Kosten für Unternehmen und selbstständige Programmierer. In Indien und Thailand kosten die Schulungen oft nur die Hälfte dessen, was Firmen in Europa oder den USA verlangen. Manche Einzeltrainings in Indien gibt es schon für 2.000 Euro – inklusive Flug, Visum und Unterkunft.

Boomender Markt in den Schwellenländern

Ex-Soldat Odie Gray lässt sich in Dubai weiterbilden.

Längst ist in den Schwellenländern ein gewaltiger Weiterbildungsmarkt entstanden. Das Unternehmen Koenig Solutions mit Sitz in Delhi war eine der ersten Firmen, die den Trend erkannt hat. Mittlerweile machen gleich mehrere Firmen wie Bilsoft mit Sitz in Goa oder BookmyBootcamp.com aus Delhi dem Marktführer Konkurrenz. Die großen Anbieter berichten von rasant steigenden Umsätzen, viele beschäftigen mittlerweile mehrere Hundert Trainer, die ihre Ausbildung oft an renommierten indischen Universitäten erhalten haben. Firmen wie Koenig Solutions schulen nach eigenen Angaben mehrere Tausend Fachkräfte pro Jahr. Der Vorteil der "Offshore"-Firmen: Sie können Trainer und sonstiges Personal zu geringeren Gehältern beschäftigten als im Westen und damit Kosten sparen. Wegen der Steuerfreiheit in Dubai müssen weder die Weiterbilder noch die Angestellten Steuern zahlen – dadurch rechnet sich das Geschäft auch hier.

Marktführer Koenig Solutions hat aus strategischen Gründen in dem Wüstenemirat vor rund einem Jahr eine Filiale eröffnet. Viele Firmen aus dem Westen seien noch immer skeptisch, wenn es um Weiterbildungen in Asien gehe, heißt es von dem Unternehmen. Deshalb biete man nun auch in Dubai Kurse an, gewissermaßen "nearshore". Ein weiterer Vorteil: Erstmals erreichen Firmen auch arabische Kunden. "Wir hatten vorher nur wenige muslimische Kunden, weil diese Weiterbildungen in muslimischen Ländern bevorzugt haben", sagt Sandeep Dhawan, der Geschäftsführer von Koenig Solutions. "Jetzt boomt das Geschäft."