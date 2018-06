1/11 Der Brennkessel in der Destille von Birgitta Rust in Bremen © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 2/11 Hier stellt die Brennerin Schnäpse von Hand her. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 3/11 Die Zutaten kommen direkt aus der Region. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 4/11 Früchte werden zunächst zu Maische verarbeitet, die anschließend gegärt wird. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 5/11 In diesem Kessel läuft der Gärprozess ab. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 6/11 Die fertigen Liköre, Geiste und Brände tragen das Logo der kleinen Brennerei und werden im angeschlossenen Ladengeschäft verkauft. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 7/11 Gebrannt mit Herz und Hand steht auf den Fläschchen. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 8/11 Nüsse werden für die Herstellung von Geisten verwendet. Sie werden in neutralen Alkohol eingelegt und später gebrannt – so bekommt der Alkohol das Nussaroma. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 9/11 Der Tank in der Brennerei © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 10/11 Hier werden die Waldhimbeeren eingelegt. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 11/11 Sie werden zu Himbeergeist gebrannt. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE

Es blubbert und zischt in den kupfernen Brennkesseln. Ein fruchtiger Duft erfüllt die kleine Destille. "Das wird ein Mirabellenbrand", sagt Birgitta Rust. Sie betreibt eine kleine Brennerei in der Bremer Überseestadt. Hier stellt sie eigenen Whiskey, Brände, Geiste und Liköre her. Den Alkohol verkauft sie im angeschlossenen Ladengeschäft.

Rust macht noch alles selbst. Sie wählt die Rohstoffe aus – Getreidesorten, Früchte, Nüsse und Kartoffeln – und verarbeitet die Zutaten zur sogenannten Maische, brennt den Schnaps und füllt das fertige Destillat ab.

Natürlich gehört auch die Verkostung zu ihren Aufgaben. "Die eigenen Geschmacks- und Geruchsnerven sind unsere wichtigsten Werkzeuge. Allerdings kosten wir nur sehr kleine Mengen", sagt die Schnaps-Brennerin.

Je nachdem, was gebrannt werden soll, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Für einen Obstbrand müssen die Früchte zunächst zermahlen werden, sodass Maische entsteht. Sie kommt zum Gären in einen Tank. Während des Gärprozesses kontrolliert die Brennerin regelmäßig den Zuckergehalt und PH-Wert. "Hin und wieder reguliere ich den PH-Wert auch, damit unerwünschte Mikroorganismen wie Buttersäure-, Milchsäure- oder Essigsäurebakterien nicht aktiv werden können." Außerdem fügt die Brennerin Hefe hinzu.

Riechen, schmecken, kontrollieren

Durch die Vermehrung der Hefe spaltet sich der Fruchtzucker in Alkohol und Kohlendioxid. Letzteres muss aus dem Tank entweichen können, "sonst könnte er platzen", sagt Rust. Erst wenn kein Kohlendioxid mehr austritt, ist die Gärung abgeschlossen. Dann kann der Brennvorgang gestartet werden. Dabei wird der Alkohol aus der vergorenen Fruchtmasse herausgeholt. Und das geht so: In einem Kessel wird die Maische so lange erhitzt, bis sich das Flüssige vom Festen trennt. Der Alkoholdampf steigt im Kessel auf, kondensiert im Kühler und wird aufgefangen. "Daher kommt auch der Name, denn destillare ist Lateinisch und bedeutet herabtröpfeln."

Was jetzt übrig ist, wird Raubrand genannt und in einem zweiten Brennvorgang zum Feinbrand veredelt. Zu heiß darf dieser Brennvorgang nicht werden, denn Alkohol verdampft ab etwa 60 Grad Celsius.

"In der Feinbrandblase findet das Feintuning statt", sagt Rust. Denn jetzt werden bestimmte Stoffe wie beispielsweise Methanol abgetrennt. Durch Riechen und Schmecken bestimmt die Brennerin am Ende, ob der Alkohol die gewünschte Qualität hat. Außerdem setzt sie moderne Messinstrumente ein.