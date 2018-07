Fürs Lernen wollte ich schon in der Schulzeit nicht zu viel Zeit opfern. Also habe ich mir Spickzettel angefertigt. Mit der Zeit wurden sie immer raffinierter und effektiver. Das Verblüffende: Das Zettel-Anfertigen half mir beim Lernen. So effizient, dass der Spicker selbst am Ende völlig überflüssig wurde. Trotzdem habe ich bis heute nicht aufgehört, mit Spickzetteln zu arbeiten. Denn sie sind eine der besten Lernmethoden.

Ob bei Bewerbungen, im Job, für Reden, Vorträge, Präsentationen oder Workshops – immer wenn es darum geht, einen Inhalt auf das Wesentliche zu reduzieren und zu präsentieren, hilft das Anfertigen eines Notizzettels.

Im ersten Schritt gilt es, den zu präsentierenden Inhalt zu lesen und sich dabei zu fragen, was daran die wichtigsten Aussagen sind.

Im nächsten Schritt bringt man Ordnung in die Aufzeichnungen. Alles Wissenswerte wird dabei in eine eigene Ordnung strukturiert. So weiß man später beispielsweise beim freien Halten eines Vortrags, welcher Punkt wo auf dem Spicker steht. Man kann schnell nachschauen und muss nicht umständlich den ausgearbeiteten Vortrag durchwühlen und ablesen.

Anleitung für den perfekten Spickzettel

Ich empfehle, maximal ein halbes DIN-A-4-Blatt zu verwenden und dieses mit einer noch gut lesbaren Schriftgröße zu bedrucken – und mehrere Stichpunkte statt ganze Ausformulierungen zu verwenden.

Matthias Böhme Der Gedächtnistrainer Matthias Böhme hat sich auf Lern- und Kreativitätstechniken sowie Schnelllesen spezialisiert. Er ist Autor mehrerer Karriereratgeber zum Thema Konzentration und Lernen.

Das Problem an gut gemachten Spickzetteln ist allerdings: Sie sind in der Regel gar nicht mehr nötig.

Denn das Anfertigen eines Spickzettels erfordert alles Wichtige, um einen Stoff effektiv zu lernen: Auf die Kernaussagen fokussieren, einen umfassenden Inhalt auf das Wesentliche reduzieren, ihn strukturieren, übertragen und wiederholen.

Was muss ich wirklich notieren, wie kann ich einen Inhalt kürzer ausdrücken? Fragen wie diese erfordern eigenständiges Denken und eigenständiges Denken wiederum ist Lernarbeit pur. Lernen ohne Aufwand gibt es nicht. Aber er lohnt sich, denn mit jedem Training wächst die Merkfähigkeit. Wer oft lernt, kann sich Dinge immer leichter und schneller merken.