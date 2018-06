Heute ist wieder bundesweiter Aktionstag zur Lohnungleichheit. Am sogenannten Equal Pay Day machen Frauen in Deutschland darauf aufmerksam, dass sie immer noch weniger verdienen als Männer. Eine Aktion wird sein, mit symbolischen 100-Euro-Scheinen zu wedeln, die aber nur 78 Euro wert sind. Das soll zeigen: Das Gehalt der Frauen ist 22 Prozent niedriger als das der Männer. Diese Zahl hat auch das Statistische Bundesamt am Dienstag veröffentlicht.

Im Januar noch verkündete das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft Köln, dass der Unterschied bis auf zwei Prozent schmilzt, wenn man bestimmte Faktoren berücksichtigt. Wie kommen solche unterschiedlichen Zahlen zustande?

Lohnungleichheit Entgelttransparenzgesetz Das Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (Entgelttransparenzgesetz) wurde 2017 verabschiedet und 2018 in Kraft getreten. Seither können Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten Auskunft darüber verlangen, wo sie innerhalb der Lohnstruktur in ihrer Firma stehen. Sie sollen erfahren können, nach welchen Kriterien ihre Tätigkeit bewertet wird und wie sie im Vergleich zu Kollegen dastehen. Wer so eine Benachteiligung feststellt, kann dann entweder nachverhandeln – oder notfalls eine höhere Bezahlung einklagen. Das Gesetz sieht auch vor, dass Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten, die einen Lagebericht nach dem Handelsgesetzbuch zu erstellen haben, künftig regelmäßig über den Stand der Gleichstellung und der Lohngleichheit informieren. Gender Pay Gap Als Gender Pension Gap wird die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen bezeichnet. Einer Studie des Bundesfamilienministeriums aus dem Februar 2012 zufolge beträgt sie 59,6 Prozent. Dabei fällt der Gender Pension Gap im Osten mit 36,7 Prozent niedriger aus als im Westen mit 63,4 Prozent. Es ist die jüngste Studie zu dem Thema. Maßgeblich für die Rentenlücke sind die weiblichen Erwerbsbiografien: Frauen, die sich für Ehe und Familie entschieden haben, bekommen sogar 69,6 Prozent weniger Rente. Sie haben für die Kindererziehung ihre Erwerbstätigkeit oft lange unterbrochen und in Teilzeit gearbeitet. Dadurch haben die Frauen nur geringe Rentenansprüche erworben. Die heutige durchschnittliche gesetzliche Rente von Frauen beträgt 645 Euro im Monat, für Männer hingegen 1.595 Euro.

Vorweg: Es gibt eigentlich zwei Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern. Der eine ist die unbereinigte Lohnlücke. Sie vergleicht die durchschnittlichen Bruttostundenlöhne von Männern und Frauen. Die Statistiker vergleichen hier völlig abgekoppelt von Position oder Branche, Ausbildung oder Arbeitsvertrag alle durchschnittlichen Männerlöhne mit allen durchschnittlichen Frauenlöhnen. Herauskommt die unbereinigte Lohndifferenz – das sind die 22 Prozent des Statistischen Bundesamtes.

Anders wird gerechnet, will man die bereinigte Lohnlücke feststellen. Hier werden alle Faktoren berücksichtigt, die vergleichbar sind: Branche, Beruf, Qualifikation, Position. Es wird dann offensichtlicher, ob die Frau allein wegen ihres Geschlechts in der Bezahlung benachteiligt wurde.

Zwei Rechnungen, zwei Ergebnisse

Während Rechnung 1 relativ einfach zu erstellen ist, muss bei Rechnung 2 differenziert werden. Aus den Daten der Frauen und den Daten der Männer werden Zwillinge gebildet und verglichen. Doch der Vergleich hat Tücken. Denn wenn beide zum Beispiel eine Leitungsfunktion im unteren Management in der Gesundheitsbranche haben, heißt das noch lange nicht, dass beide gleich gut verdienen. Die Frau arbeitet vielleicht in der Personalabteilung, der Mann dagegen in der Produktionsleitung. Ihre Jobs sind zwar formal auf der gleichen Hierarchieebene, in der Produktion sind aber die Löhne höher.

All diese Faktoren müssen also berücksichtigt werden. Darum werden beim Gesamtvergleich zwischen Männern und Frauen Prozentpunkte abgezogen, die erklärbar sind. Zum Beispiel, dass die meisten Frauen nicht in einer Führungsposition arbeiten – hier liegt der Frauenanteil nämlich nur bei 30 Prozent. Oder dass rund die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen in Deutschland in Teilzeit arbeiten. Auch wird berücksichtigt, dass Frauen die eher schlecht bezahlten Frauenberufe wählen.

Der Studie des Institut für Wirtschaft zufolge soll also dieser bereinigte Lohnunterschied bei weniger als zwei Prozent liegen.

So weit, so gut, aber wenn das Statistische Bundesamt diese Faktoren miteinbezieht und mit ihren 22 Prozent weiter rechnet, kommt es auf sieben Prozent. Wie ist das zu erklären?