ZEIT ONLINE: Herr Geerdts, angenommen, ich möchte Sie von mir überzeugen. Mit welchem flotten Spruch krieg ich Sie?

Michael Geerdts (lacht): Mit einem flotten Spruch schon mal gar nicht.

ZEIT ONLINE: Sondern?

Geerdts: Beeilen Sie sich, Sie haben nur zwischen einer und maximal neun Sekunden Zeit, sich die nächsten 20 Sekunden meiner Aufmerksamkeit zu sichern.

ZEIT ONLINE: So wenig nur?

Geerdts: Ja. Manche Forscher behaupten sogar, dass es nicht mal eine einzige Sekunde ist. Sicher ist, dass unsere Aufmerksamkeit nach neun Sekunden abschweift, wenn wir nichts Interessantes hören.



Michael Geerdts Michael Geerdts ist Coach und Trainer. Spezialisiert ist er auf Präsentationstrainings für Führungskräfte und Verkäufer.

ZEIT ONLINE: Wenige Sekunden reichen in der Regel aber nicht, um ein Konzept zu präsentieren.



Geerdts: Stimmt, aber darum geht es beim Erstkontakt nicht. Im Coaching nennen wir das Elevator-Pitch. Der Begriff geht auf die Vorstellung zurück, dass man nicht länger als eine Fahrstuhlfahrt braucht, um eine Geschäftsbeziehung anzubahnen. Ziel sollte sein, einen Folgetermin auszumachen. Mehr nicht. Dafür ist es hilfreich, wenn Sie dem anderen etwas Interessantes anbieten, idealerweise eine Lösung für dessen drängendstes Problem.

ZEIT ONLINE: Wie finde ich das heraus?

Geerdts: Versetzen Sie sich in dessen Perspektive. Was braucht diese Person? Woran arbeitet sie gerade? Kann ich ihr etwas anbieten, das sie benötigt? Wenn Sie ein Interesse an einer Zusammenarbeit haben, hat der andere es wahrscheinlich auch. Nur weiß er das noch nicht. Es ist sinnvoll, ihm klarmachen, dass dies der Fall ist.

ZEIT ONLINE: Wie erfolgt die Ansprache?

Geerdts: Man kann eine offene Frage zu dem Problem stellen, für das Sie eine Lösung anbieten können. Springt der andere darauf an, stellen Sie in wenigen Worten Ihre Idee oder Ihr Thema vor. Stößt das auf Interesse, geben Sie dem anderen noch einen Impuls. Beispielsweise: "Wenn Sie das interessiert, kommen Sie doch heute Abend zu meinem Vortrag." Oder: "Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, klicken Sie auf meine Website." Oder auch: "Geben Sie mir Ihre Visitenkarte, hier ist meine."

ZEIT ONLINE: Was ist bei der Körpersprache zu beachten?

Geerdts: Man sollte sich nicht verstellen. Gestik, Mimik, Stimme und Atmung müssen stimmig sein: Hier steht ein Mensch, der an sich und seine Idee glaubt. Das drückt sich in einer aufrechten Haltung, einem sicheren Stand, direktem Blickkontakt und einem Lächeln aus. Die Stimme ist fest und klar. Sie geht nicht, wie es viele Frauen tun, am Ende des Satzes nach oben, sondern nach unten. Wichtig sind auch Sprechpausen, damit der andere aufnehmen und verarbeiten kann, was gesagt wurde. Manchmal höre ich dann von Klienten: Ja, aber bei einer Pause redet der andere vielleicht dazwischen? Das ist doch super! Es soll ja ein Kontakt zustande kommen.

ZEIT ONLINE: Vielen Menschen fällt es schwer, so selbstsicher aufzutreten. Vor allem, wenn sie schon viele Absagen bekommen haben.

Geerdts: Absagen gehören dazu, wenn man etwas oder sich verkaufen will. Na und? Ein selbstsicheres Auftreten erreicht man über das, was wir im Coaching einen guten inneren Zustand nennen.

ZEIT ONLINE: Was meinen Sie damit?

Geerdts: Eine positive mentale Verfassung, in der man in sich ruht, viel Energie hat und sich auf den Erfolg fokussiert. Die Menschen, denen der Erfolg scheinbar nur so zufällt, verfügen über die Fähigkeit, sich auch an einem schlechten Tag in so einen Zustand zu versetzen. Mit etwas Übung schafft das jeder.