Links, rechts, links, dann rechts, links, rechts: Das ist die Schrittfolge des Drei-Viertel-Walzers für den Herrn. Die Dame macht die Schritte genau umgekehrt. Doch bis sowohl Tänzer als auch Tänzerin locker und leicht über das Tanzparkett schweben, vergehen oft viele Unterrichtsstunden. Dass am Ende Schritte und Tempo stimmen, dafür sind Tanzlehrer verantwortlich.

Tanzlehrer unterrichten die klassischen Gesellschaftstänze wie den Langsamen Walzer, Tango, Wiener Walzer, Foxtrott, Cha-cha-cha, Samba und Rumba. Allerdings wachse in den letzten Jahren das Interesse an anderen Genres wie etwa Discofox, Tango Argentino, Jazzdance, Hip-Hop oder Breakdance, sagt Uwe Körber. Er ist Marketing-Manager bei der Swinging World GmbH, der Vermarktungsfirma für die Tanzschulen im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV).

Körber zufolge macht sich auch eine veränderte Altersstruktur bemerkbar: Schon Kinder im Vorschulalter nutzen spezielle Kindertanzangebote der Tanzschulen. Überhaupt habe sich das Programm in den Tanzschulen in den vergangenen 15 Jahren stark verändert, berichtet Körber. Viele ehemalige Nischentänze wie etwa Hip-Hop sind heute stark nachgefragt und werden immer mehr gewünscht. "Eine moderne Tanzschule muss heute die gesamte Palette der Tanzgenres abdecken", sagt der Experte.

Rhythmusgefühl und didaktische Fähigkeiten wichtig

In der Regel beherrscht ein Tanzlehrer die meisten Formen der Gesellschaftstänze und spezialisiert sich zusätzlich auf ein oder mehrere Genres. Der Arbeitstag beginnt am frühen Nachmittag gegen 13 Uhr und endet mitunter spät abends um 22.30 Uhr. Je nach Schwerpunkt des Tanzkurses und Schwierigkeitsgrad muss zuvor das Unterrichtsprogramm ausgearbeitet und die Musik ausgesucht werden. In der Tanzstunde vermitteln die Lehrer die einzelnen Elemente der Tanzstile und korrigieren Körperhaltung und Bewegungsabläufe der Teilnehmer.

Tanzlehrer sollten Spaß an Bewegung und dem Umgang mit Menschen besitzen, kommunikativ sein, ein gewisses Rhythmusgefühl mitbringen und didaktische und pädagogische Grundlagen beherrschen. Ein staatlich anerkanntes Berufsbild gibt es allerdings nicht, eine abgeschlossene Ausbildung ist nicht für die Arbeit als Tanzlehrer vorgeschrieben.

Dennoch ist eine dreijährige Ausbildung an einer Tanzschule möglich. Ist diese Mitglied in einer der drei größten Tanzlehrerorganisationen – neben dem ADTV gibt es den Berufsverband Deutscher Tanzlehrer (BDT) sowie die Deutsche Tanzlehrer & HipHop Organisation (DTHO) – dann richten sich die Ausbildungsinhalte jeweils nach den Ausbildungs- und Prüfungsvorgaben der jeweiligen Organisation. Diese sind nicht einheitlich und weichen punktuell stark voneinander ab.