Auf der Bühne des alten Konzertsaals in Berlin steht nur ein roter Hocker. 600 Menschen drängen hinein, die Plätze in den ersten Reihen sind von Fans mit Taschen und Jacken blockiert. Chris Mulzer, Trainer für Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP), betritt die Bühne. Es wird sofort still im Saal. Mulzer, heißt es, sei ein großer Manipulator.

Das Licht ist schummerig, die Luft stickig. Mulzer erzählt Geschichten. Er berichtet von Reisen, von Erfolgsstrategien, von Studienergebnissen. Er räuspert sich, breitet hin und wieder die Hände aus oder fasst sich am Oberarm. Nie kommt er zum Punkt, immer lässt er eine Geschichten offen, um eine neue anzufangen; verschachtelte Ausführungen. Viele sind bereits nach der ersten halben Stunde eingedöst. Ich versuche, mich mit Mitschreiben wachzuhalten.

Die Menschen im Saal sind Teilnehmer einer zehntägigen NLP-Grundausbildung, Practitioner genannt. Ein Massenkurs. Sie streben nach Erfolg im Job, Harmonie in Familie und Partnerschaft und nach einem glücklichen Leben. Das aus verschiedenen Ansätzen der Psychologie entwickelte Kommunikationsmodell NLP soll es ihnen ermöglichen. Einige wollen auch lernen, andere in ihrem Sinne zu beeinflussen – Mitarbeiter und Kunden zum Beispiel. Unter den Teilnehmern sind Führungskräfte, Verkäufer und Makler. Mulzers Kurs ist als berufliche Weiterbildung anerkannt.

nlp Neuro-Linguistisches Programmieren Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP) wurde von dem amerikanischen Psychologen Richard Bandler und dem Linguisten John Grinder Anfang der siebziger Jahre an der University of California in Santa Cruz entwickelt. Sie versuchten, die erfolgreichsten Methoden aus der Gesprächs- und Psychotherapie, der Gestalt- und Familientherapie in einem Werkzeugkoffer zu vereinen. Auch Methoden aus der Hypnotherapie, der modernen Systemtheorie, Linguistik und Neurophysiologie flossen ein. Positiv umdeuten NLP beschreibt, wie Menschen sich selbst und ihre Umwelt wahrnehmen, wie sie diese Informationen bewerten und verarbeiten und auf Grundlage dieser Bewertung fühlen, denken, kommunizieren und mit anderen interagieren. Je nach Bewertung kann dieselbe Situation als angenehm oder belastend erlebt werden, so die Grundannahme. Bandler und Grinder gingen davon aus, dass auch schlechte und traumatische Erinnerungen vom Hirn mit Hilfe von Sprache und unter konkreten Handlungsanweisen positiv umgedeutet werden könnten. NLP setzt hier an und zielt darauf ab, die Art dieser Bewertung bei sich selbst, aber auch bei anderen umzuprogrammieren. Anwendung Die Werkzeuge des NLP werden seither vor allem außerhalb des akademischen Lehrbetriebes weiterentwickelt und ergänzt. Es wird vor allem im Coaching angewendet, aber auch in verschiedenen Therapien.

"Das ist NLP!" verkündet beim Hinausgehen nach der Auftaktveranstaltung einer euphorisch. "Der hat uns schon gut in Trance versetzt", sagt ein anderer. "Krasse Wirkung", schwärmt ein Dritter, dem angeblich angenehm schwindelig ist.

Manipulation des Unterbewusstseins



Der euphorische Teilnehmer ist selbst NLP-Trainer und leitet später eine Übungsgruppe. Die verschachtelten Geschichten Mulzers heißen nested loops, erklärt er. Dass die Teilnehmer davon müde werden und wegdösen, sei durchaus gewollt. In die Geschichten seien Suggestionen, Lernziele und gewünschte Veränderungen eingebettet. Auf bewusster Ebene bekämen wir das nicht mit, aber das Unterbewusstsein nehme die versteckten Befehle auf. Es sei unmöglich, sich dagegen zu wehren. Als ich anmerke, es sei eine verrückte Vorstellung, jemand könnte in meiner Psyche herumpfuschen, ohne dass ich es merke oder will, belehrt mich der Mann: "Du willst es ja, sonst wärst du nicht hier."

Tatsächlich möchte ich erfahren, was dran ist an NLP. Menschen auf subtile Weise manipulieren – das verbinden viele mit dem Verfahren, auch weil Sekten wie Scientology NLP anwenden. Andere schwören darauf, dass NLP ihr Leben verändert habe. Wie funktioniert das?



Ein einträgliches Geschäft scheint es auf jeden Fall zu sein. Der Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren (DVNLP) hat allein gut 2.000 Mitglieder, und es gibt noch mehr Verbände. Die meisten Anbieter solcher Ausbildungen verlangen für den Grundkurs mehrere Tausend Euro. Wer an Mulzers Großkurs teilnimmt, muss nur 350 Euro zahlen. "NLP-Ballermann" wird seine Veranstaltung daher genannt. Und ein bisschen wie auf Mallorca geht es auch zu. Eine Gruppe junger Männer läuft mit Luftballonhüten herum; sie hoffen, nach erfolgreicher Teilnahme mit Hypnosetechniken besser bei Frauen anzukommen.

NLP-Branche NLP in Deutschland In Deutschland sind rund 2.000 Anwender, NLP-Ausbilder und NLP-Trainer im Deutschen Verband für Neuro-Linguistischen Programmieren (DVNLP) organisiert. Der Verband will die Qualität der NLP-Ausbildungen sichern und hat Mindestinhalte, ein standardisiertes Curriculum sowie Zertifizierungskriterien definiert. Die NLP-Ausbildungen gliedern sich in Grundkurse, sogenannte Practitioner, Masterkurse und Trainerausbildungen. Aus Sicht des DVNLP soll die Grundausbildung mindestens 130 Zeitstunden und 18 Tage umfassen und muss von einem zertifizierten NLP-Trainer durchgeführt werden. Die Gruppen sollen klein sein. Die Mindestgröße beträgt sechs Personen, ab zehn Teilnehmern ist eine Assistenz obligatorisch, die mindestens den Grundkurs nachweisen kann. Auf dem Lehrplan stehen 23 Inhalte. Die Ausbildung soll mit einer schriftlichen und einer praktischen Prüfung enden. NLP international Neben dem DVNLP gibt es weitere nationale NLP-Verbände wie etwa den ÖDV-NLP, den Österreichischen Dachverband für Neuro-Linguistisches Programmieren. Außerdem gibt es eine Reihe internationaler Organisationen. Dazu zählt die von Richard Bandler, dem Entwickler von NLP, 1978 gegründete Society of NLP. Auch dieser Verband hat das Ziel, Qualitätskontrolle für Trainingsprogramme zu übernehmen. Wie der DVNLP rät auch diese Organisation dazu, NLP nur bei von ihr anerkannten Trainern zu erlernen. Daneben gibt es noch die IN, eine Vereinigung verschiedener NLP-Institute und NLP-Anwender. Auch die IN hat Curricula und Ethikstandards aufgestellt. Ebenso die Internationale NLP-Trainer Association (INLPTA). Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, den NLP-Zertifizierungsprozess zu standardisieren und somit die Standards für professionelle NLP-Trainer auf der ganzen Welt zu vereinfachen. Die INLPTA gilt als älteste NLP-Vereinigung. Chris Mulzer Der Berliner NLP-Trainer Chris Mulzer wirbt damit, seine Fähigkeiten beim NLP-Entwickler Richard Bandler gelernt zu haben. Der studierte Wirtschafts-Ingenieur gründete 1989 sein Unternehmen Kikidan, das Coachings, Workshops und Ausbildungen in Hypnose und NLP anbietet. Mulzer ist Mitglied in der von Bandler gegründeten Society of NLP, aber nicht Mitglied im DVNLP. Seit einigen Jahren bietet er NLP-Ausbildungen in günstigen Großkursen an.

Wie eine hypnotische Trance funktioniert, demonstriert Mulzer auf der Bühne mit fortgeschrittenen Teilnehmern. Sie machen den Masterkurs für 3.000 Euro oder gar die Trainerausbildung für 18.000 Euro. Für sie ist es Teil ihrer Ausbildung, beim Grundkurs mitzumachen. Mal sinkt ein Mann unter Mulzers Suggestionen tief in Entspannung, mal bringt Mulzer eine Frau dazu, beim Gedanken ans Putzen gute Laune zu haben.