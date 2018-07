Sie können Feuer löschen, vermisste Personen finden, havarierte Schiffe evakuieren, Verletzte bergen, versorgen und transportieren: Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sind Multitalente. Müssen sie auch sein, denn bei einem Unglück auf See zählt jede Sekunde.

Neben der Evakuierung von Menschen von Schiffen, Inseln oder Halligen zum Festland führen die Seenotretter allerlei technische Hilfeleistungen durch. Sie pumpen Schiffe aus, helfen der Feuerwehr auf See oder deutschen Besatzungen bei Notfällen im Ausland. "Vieles von dem, was an Land einzelne Rettungs- und Hilfsinstitutionen übernehmen, findet sich auf der See gebündelt auf einem Seenotkreuzer wieder", sagt Christian Stipeldey, Pressesprecher der DGzRS in Bremen.

Im vergangenen Jahr haben die Retter auf See in mehr als 2.000 Einsätzen 1.135 Menschen aus Seenot gerettet oder aus bedrohlichen Situationen befreit. "Seit der Gründung im Jahr 1865 verdanken über 80.000 Menschen ihr Leben den Seenotrettern", sagt Stipeldey. Das Einsatzgebiet der Seenotretter reicht von Borkum im Westen der Nordsee bis nach Usedom in der Ostsee.

Zu bewältigen ist ein so großes Einsatzgebiet nur mit einer entsprechend großen Flotte und Stützpunkten. Über 54 Einsatzstationen sowie 60 Seenotkreuzer und Seenotrettungsboote an Nord- und Ostsee gehören zur DGzRS.

Körperliche Robustheit und Gesundheit, Stressresistenz und Besonnenheit sind nur einige der Eigenschaften, die angehende Seenotretter mitbringen müssen. Und sie müssen teamfähig sein, denn Menschen auf See zu retten ist immer Teamarbeit.

Auf See gibt es verschiedene Berufsfelder, die nicht jeder einfach so ergreifen kann. Einen eigenständigen Ausbildungsberuf zum Seenotretter gibt es nicht, die Ausbildung erfolgt intern anhand von Weiterbildungen.

Ständige Trainings gehören dazu

Für den Dienst als fest angestellter Vormann oder Maschinist etwa müssen ein nautisches oder technisches Patent der Handelsschifffahrt oder Fischerei sowie das Allgemeine Betriebszeugnis für Nautiker vorliegen. Zudem braucht es eine gültige Gesundheitskarte, welche die Seediensttauglichkeit bescheinigt. Und man muss einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Grundlehrgang absolvieren.

Wer als Rettungsmann oder -frau arbeiten möchte, braucht seemännische Kenntnisse, wie etwa nachgewiesene Fahrzeiten in der Fischerei oder ein Matrosen- oder Schiffsmechanikerbrief.

Für die Aus- und Weiterbildungen unterhält die DGzRS eigene Schulungseinrichtungen. So findet die Ausbildung unter anderem in einem speziellen Simulator statt, in dem verschiedene Rettungsszenarien auf See nachgespielt werden. Unter realen Bedingungen können die angehenden Seenotretter in der Ausbildungsstation in Neustadt in Holstein im Wasser trainieren. Dort stehen verschiedene Schulungsfahrzeuge wie etwa Motorboote und eine Seeyacht für das Trainieren nautischer Manöver zur Verfügung.