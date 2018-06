Fächer sind in Indonesien verbreitet. Traditionell werden sie in Heimarbeit von Hand hergestellt. Die Firma Wiracana in Denpasar auf Bali allerdings setzt hochmoderne Maschinen zur industriellen Fertigung ein: Ein Laser schnitzt die Hölzer zurecht. In einer großen Fabrik fertigt ein Heer an Arbeitern massenweise Fächer. Das bedroht das alte Handwerk. Der Fotograf Agung Parameswara hat das Unternehmen besucht und sich die Massenproduktion näher angesehen.