Schiebermütze, Hosenträger und schwere Baumwollhosen: Mit seinem Outfit aus Urgroßvaters Zeiten fällt Jürgen Nitschmann sofort auf. Mit drei Kollegen hat er, authentisch gekleidet im Stile der zwanziger Jahre, einen Schuhputzservice gegründet. Zusammen lassen sie den Dienstleistungsberuf, der noch heute in Bolivien, Mexiko und den USA zum gewohnten Stadtbild gehört, auch bei uns wieder aufleben.

"Wir haben diesen, aus dem Alltag komplett verschwundenen Traditionsberuf wiederentdeckt", erklärt Nitschmann.

Komplett mit Schuhputzstand, edlem Cocktail-Ledersessel und Dekoschränckchen werden Nitschmann und Kollegen als besonderes Dienstleistungsangebot für Messen und anderen Veranstaltungen, wie etwa Golfturniere oder Pferderennen, gebucht und bringen den Menschen ein bisschen Flair der goldenen Zwanziger zurück.

Zusätzlich zu hochwertigen Bürsten, ausgesuchten Schuhpflegemitteln und einem Stofftaschentuch braucht Nitschmann vor allem Ausdauer in den Armen, wenn er den Schuhen seiner Kunden zu altem Glanz verhilft. "Die Menschen erleben das als Happening und Messegag, wenn wir Ihnen die Schuhe putzen", sagt Nitschmann.

Angeeignet hat sich Nitschmann das Wissen über das eigentliche Handwerk aus Fachliteratur sowie über Videomaterial. Welche Schuharten und Ledersorten gibt es? Welche Schuhe benötigen Pflege, welche nicht? Welches Pflegemittel verwende ich für welches Leder? Zusätzlich hat er sich auch über die Geschichte des Berufs informiert. Woher stammt die Dienstleistung? Wann gab es Schuhputzer auch in Deutschland?

Um möglichst viel Authentizität zu erreichen, hat sich das Team die nötigen Aufbauten und das Schuhputzerzubehör nach historischem Vorbild sowie die Kostüme nach alten Schnittmustern extra anfertigen lassen.



Mit Stofftüchern und Putzmitteln

Auch wenn die Schuhputzer den Beruf möglichst nah an der Tradition ausüben möchten: Einige Details aus alten Zeiten sind heute tabu. "Damals wurde noch auf die Schuhe gespuckt. Das machen wir heute nicht mehr", saht Nitschmann. Auch nicht mehr gern gesehen ist das Polieren der Schuhe mit, damals war das üblich, einer Perlon- oder Nylonstrumpfhose. Dies könne, so Nitschmann, heute mitunter als Diskriminierung der Frau verstanden werden. Ebenfalls aus Diskriminierungsgründen seitens der Kunden nicht mehr gewünscht: Menschen mit dunkler Hautfarbe als Schuhputzer. "Ansonsten putzen wir wie früher ganz klassisch mit Stofftaschentüchern und hochwertigen Schuhputzmitteln und Bürsten", sagt Nitschmann.

Dazu trägt er, wie vor fast 100 Jahren, die Schuhcreme mit den Fingern auf, verreibt sie mit einem Tuch und poliert das Leder mit den Bürsten bis es glänzt. Zuvor werden noch Verschmutzungen entfernt, denn niemals dürfe man Schuhpflegemittel auf eine verschmutzte Oberfläche geben. Überhaupt, so Nitschmann, würden die Menschen in Sachen Schuhpflege einiges falsch machen. "Nicht wenige Menschen besitzen Schuhe für 300 Euro, putzen aber mit der billigsten Schuhcreme und wundern sich dann, wenn die Schuhe nicht lange halten", sagt Nitschmann. Denn billige Schuhpflegemittel enthalten oft Tenside und Terpentine und machen das Leder brüchig und spröde.

Ein echter Hingucker

Nitschmann und sein Team sind auf nebenberuflicher Basis als Schuhputzer unterwegs. Als Hauptberuf eigne sich das Ganze aber noch nicht, sagt er. Das Problem: Als Happening und besonderes Ereignis auf einer Messe würden die Menschen die Schuhputzdienstleistung gerne in Anspruch nehmen. Im Alltag jedoch reagieren die Menschen völlig anders. "Anders als in den USA, Mexiko und Bolivien oder in Frankreich, wo der Beruf auch im Alltag gerade eine Renaissance erlebt, empfinden es bei uns viele als dekadent, sich von anderen Menschen die Schuhe putzen zu lassen."

Negative Aspekte hat Nitschmann an seinem ungewöhnlichen Beruf bisher nicht feststellen können. Ab und an seien einige der Kunden besserwisserisch oder herablassend, so der Schuhputzexperte. Das käme aber nur selten vor und damit könne er angesichts der überwiegenden Zahl an schönen Seiten, die sein Beruf mit sich bringt, gut leben.

"Wir kommen viel herum und mit vielen Menschen in Kontakt. In unseren tollen Kostümen erfahren wir viel Aufmerksamkeit und sind auf jeder Messe ein echter Hingucker. Die Leute freuen sich darüber, wenn wir ihre Schuhe wieder auch Hochglanz gebracht haben."