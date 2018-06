Cover von "Anders denken!"

Darum geht es: Frauen fehlen in den Spitzenpositionen der Wirtschaft. Warum ist das so? Liegt es wirklich am biologischen Unterschied oder gibt es eher soziokulturelle Gründe dafür, dass Frauen eher auf den unteren Positionen zu finden sind? Fakt ist: Es gibt eine ökonomische Schieflache zwischen den Geschlechtern. Und dieser Zustand ist absurd und lähmend für die Wirtschaft. Das zeigen die beiden Autoren Uwe Jean Heuser und Deborah Steinborn in ihrem Buch Anders denken!. Der ZEIT-Redakteur und die amerikanische Autorin wollen zum Umdenken anregen und fragen: "Wann sorgt die Wirtschaft dafür, dass sie für Frauen genauso attraktiv und chancenreich ist wie für Männer? Wann räumt der Staat die Hürden für eine familiär wie ökonomisch gleichberechtigte Partnerschaft ab?"

Auf der Suche nach dem Wesen und Potenzial einer weiblicheren Ökonomie haben sie mit Wirtschaftswissenschaftlern, Neurologen, Soziologen und sogar mit Hormonexperten gesprochen. Und sie haben offene und intensive Interviews mit Spitzenmanagerinnen geführt. Die Frauen sind Entscheiderinnen in globalen Konzernen wie auch im Mittelstand. Und sie alle berichten von Fallstricken, die Frauen beim Aufstieg auf der Karriereleiter teilweise benachteiligen oder diesen zumindest erschweren.



Die spannendsten Fakten:Diversity schafft offenbar eine größere Produktivität. Und nur Paare, die Gleichberechtigung auch privat in der Familie leben, scheinen ökonomisch gleichberechtigt zu sein. Auch gibt das Buch Einblick in große Unternehmen: Bei der Firma Trumpf etwa gibt es Teilzeit-Führungspositionen für junge Mütter, aber auch Väter. Außerdem bietet das Unternehmen seinen Beschäftigten flexible Arbeitszeitmodelle an, die sich an Lebenszyklen orientieren. So ist eine bessere Vereinbarkeit mit Familie oder auch der Pflege von Angehörigen möglich.



Auch das Unternehmen Deloitte praktiziert flexible Modelle: Die Mitarbeiter können ihre Arbeitszeit jederzeit aufstocken oder reduzieren. Fällt die Produktivität um 40 Prozent, verringert sich das Gehalt. Bei Alfanar in Saudi-Arabien dagegen arbeiten Männer und Frauen auf getrennten Werksgeländen – ein Unsinn, der das Unternehmen horrende Summen kostet und zulasten der Produktivität geht.



Verständlichkeit und Sprache: In zehn übersichtlich strukturierten Kapiteln belegen die Autoren ihre Thesen mit wissenschaftlichen Fakten und unterfüttern sie mit den persönlichen Meinungen ihrer Interviewpartner. Die Autoren schreiben verständliche Sätze, pflegen eine klare und prägnante Sprache und legen kluge Analysen vor.



Minuspunkte: Leider haben die Autoren weder ein Patentrezept, wie man zu einer geschlechtergerechten Wirtschaft kommt, noch eine eindeutige Antwort darauf, woher der Unterschied zwischen den Geschlechtern kommt. Auf den 252 Seiten kommen ausschließlich Führungsfrauen zu Wort, die vom Kampf gegen Widerstände berichten. Gibt es nur diese Geschichte von der Frau, die sich durchkämpfen muss?



Bewertung: Anders denken! ist ein Buch über den Status Quo der Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland und analysiert diesen im Kontext der Weltwirtschaft. Herausgekommen ist ein gründlich recherchiertes und gut erzähltes Plädoyer für eine Volkswirtschaft, die das Potenzial von Männern sowie Frauen nutzt. Das Buch sollten nicht nur Quotenbefürworter lesen, sondern auch Quotenkritiker, die im Instrument Quote Männer-Benachteiligung oder staatliche Einmischung in unternehmerische Belange sehen.