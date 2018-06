1/10 Der Spezialeffekt-Techniker Nick Krützfeldt fertigt in seiner Werkstatt eine Auftragsarbeit an. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 2/10 Besonders oft werden abgerissene Gliedmaße für Filmproduktionen bestellt. Krützfeldt stellt aber auch Teile für Horrorevents und Theaterproduktionen her. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 3/10 Für jedes Teil fertigt der Techniker vorher eine Gussform an. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 4/10 Formen für Ohren und Finger: In der Regel verwendet Krützfeldt Silikon für seine Requisiten. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 5/10 Auch Masken und Effektkostüme gehören zu seinen Dienstleistungen. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 6/10 Krützfeldt verwendet zahlreiche Chemikalien. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 7/10 Nach dem Guss werden die Teile sorgfältig bemalt. Oft sind mehrere Farbschichten übereinander notwendig. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 8/10 Die verschiedenen Schichten übereinander geben der Requisite die gewünschten Effekte. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 9/10 Die Farben mischt Krützfeldt aus Trockenpigmenten an. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE 10/10 Zum Gruseln echt sehen diese abgerissenen Gesichtsteile fertig bemalt aus. © Britta Picznitzky für ZEIT ONLINE

Wenn dieser Tage der zweite Teil von Peter Jacksons Der Hobbit in den Kinos läuft, schaut Nick Krützfeldt ganz genau hin. Nicht etwa wegen der Story, den Darstellern oder der beeindruckende Szenerie. Krützfeldt achtet auf andere Details. Wie echt wirken die Masken und Kostüme? Wie gut kann man Einzelheiten auf Waffen, Helmen und Rüstungen der Akteure erkennen? Krützfeldts Vorliebe für Einzelheiten der Filmutensilien kommt nicht von ungefähr. Denn einige der Requisiten könnten aus seiner Hand stammen.

"Ich habe anderthalb Jahre bei einer Firma für Spezialeffekte in Neuseeland gearbeitet. In dieser Zeit haben wir auch Requisiten für die Filme Der Hobbit und die Hollywood-Produktion Elysium hergestellt", sagt Krützfeldt. Sein neuseeländischer Arbeitgeber habe auch Teile für die Filme Der Herr der Ringe, Avatar oder Die Chroniken von Narnia angefertigt.

Nach seiner Rückkehr aus Neuseeland hat sich Krützfeld mit einer eigenen Firma für Spezialeffekte selbständig gemacht. Von Ork-Masken und Kostümen bis hin zu abgerissenen Körperteilen – er stellt alles her, was sich Regisseure und Drehbuchautoren einfallen lassen.

Auch wenn es auf den ersten Blick so erscheint: Mit dem Beruf des Maskenbildner habe seine Arbeit nur sehr wenig gemeinsam. Auch nicht mit dem Kostümbildner. "Ich schminke keine Menschen, ebenso wenig schneidere ich Kostüme. Ich stelle Requisiten wie etwa Körperteile her." Gliedmaße wie Finger, ganze Hände und Füße, Ohren, Nasen oder Teilbereiche des Gesichts seien am häufigsten gefragt.

Nicht nur Film- und Theaterproduktionen zählen zu seinen Kunden, Krützfeldt fertigt gruseliges Kostümzubehör auch für Halloween-Partys, Karnevalsveranstaltungen, Geisterbahnen und Fantasy- oder Horrorevents an. Auch die Herstellung kompletter Masken oder Kopfbedeckungen aus Silikon oder die Umarbeitung von Kostümen gehört zu seinen Dienstleistungen. "Effektkostüme" nennt er seine Kreationen in diesem Bereich, fügt er schließlich zusätzliche Teile zu bestehenden Verkleidungen hinzu.



Requisiten und Masken zum Gruseln

Krützfeldt arbeitet mit den verschiedensten Materialien und Chemikalien wie etwa Silikon, Latex, Polyurethan, Aceton oder Polyesterharz. Wenn er Körperteile anfertigt, braucht er zunächst eine Gussform, aus der er das Teil gießt. Hier kommt es auf Feinheiten an. Die Requisiten sollen schließlich so echt wie möglich aussehen.



Die fertig gegossenen Teile bemalt Krützfeld hinterher aufwendig mit farbigen Trockenpigmenten, die er in unterschiedlichen Flüssigkeiten löst. Oft sind mehrere Schichten Farbe nötig. "So entstehen die gewünschten Effekte", sagt der Techniker.

Handwerkliches Geschick, künstlerisches Talent und viel Wissen über die verwendeten Materialien und Chemikalien sind für den Job nötig. Außerdem braucht es einigen Erfindergeist. "Improvisation gehört dazu. Denn es sind nur wenige Informationen über die professionelle Fertigung von Filmrequisiten frei verfügbar, auf die man zurückgreifen könnte."

Die Berufsbezeichnung Spezialeffekt-Techniker ist in Deutschland weder anerkannt noch geschützt oder klar definiert. Eine klassische Ausbildung gibt es von daher nicht. Allerdings bieten einige Privatschulen Ausbildungen an. In den Kursen lernen die Teilnehmer, wie Spezial-Make-up gemacht wird und wie dieses durch aufgeklebte Teile wie etwa künstliche Wunden zu gruseligen Requisiten erweitert wird. Ganz billig sind solche Seminare aber nicht: Sie kosten häufig mehrere Tausend Euro, sagt Krützfeldt.



Jobs sind rar

Die Branche in Deutschland ist überschaubar. Nicht mehr als zehn Unternehmen haben sich auf die besonderen Requisiten spezialisiert. Sie beschäftigen zusammen nicht einmal hundert Mitarbeiter – da sind selbst für erfahrene Spezialeffekt-Techniker freie Stellen rar. Das ist nicht die einzige Schattenseite des Berufs. Die Arbeit ist nicht ganz ungefährlich. "Wir arbeiten bisweilen mit sehr aggressiven Chemikalien. Ob Polyurethan, Aceton oder Polyesterharz oder verschiedene Schäume: Man muss wissen, wie man sich schützen kann."

Davon einmal abgesehen ist seine Arbeit für Krützfeldt aber der absolute Traumjob. "Jeder Auftrag ist anders. Ich muss mir immer neue Produktionswege einfallen lassen. Und die Begeisterung, die ich mit meinen Arbeiten bei den Menschen hervorrufe, ist überwältigend."