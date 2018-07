Ich stehe vor einer Beförderung, bin jetzt allerdings schwanger. Trotzdem möchte ich nach einer Auszeit von einem Jahr wieder auf meine dann hoffentlich neue Position zurückkehren. Welche Stolpersteine können mir hier begegnen?, fragt Natalie Schrader, Marketingleitung bei einem Verbrauchsgüterkonzern.

Sehr geehrte Frau Schrader,

nehmen sich Führungskräfte vorübergehend eine Auszeit, um sich nach der Geburt um ihren Nachwuchs kümmern zu können, ist häufig der Kampf um ihre Stelle entbrannt. Viele männliche Kollegen vergessen dann nämlich, dass ihre weiblichen Kollegen nicht krank sind, sondern "nur" schwanger.

Und obwohl der Gesetzgeber in Deutschland die Bedingungen für eine Auszeit geregelt hat, unterstützen viele Arbeitgeber ihre Mitarbeiter nicht bei der Elternzeit. Neben der mangelnden Bereitschaft von Vorgesetzten, ihre Topkräfte beim Wiedereinstieg zu unterstützen, stellen die nicht auf die Bedürfnisse von Führungskräften ausgerichteten Betreuungsmöglichkeiten eine weitere Hürde dar, wieder Vollzeit arbeiten zu können. Denn die Öffnungszeiten von Krippen, Kitas und Tagesmüttern sowie das Schulsystem in Deutschland stellen Arbeitnehmer vor eine große Herausforderung.

Fehlt neben der Rückkehrstrategie und den Betreuungsschwierigkeiten dann auch noch die Unterstützung von Kollegen, wird der Wiedereinstieg enorm erschwert. Zudem beklagen viele Rückkehrer aus der Elternzeit, dass sie sich trotz ihrer vergangenen Erfolge anschließend wieder neu bewähren müssen.

Viele Führungsfrauen reagieren auf diese Probleme entweder mit kurzen Auszeiten, um auf ihre einstige Position zurückkehren zu können. Und um den Kontakt zu Kollegen, Vorgesetzten und Kunden nicht zu verlieren, halten sie sich während der Babypause per E-Mail und Telefon auf dem Laufenden. Andere treten gleich beruflich kürzer und arbeiten in Teilzeit. Mögliche Folgen: eine weniger anspruchsvolle Position sowie mangelnde Motivation. Denn in diesen Fällen fühlen sich Mitarbeiter nicht überlastet, sondern unterfordert. Verschlechtern sich für Führungsfrauen aufgrund ihrer Auszeit Position, Managementverantwortung und Gehalt, ist der Gang in die Selbstständigkeit oft die einzige Möglichkeit, flexibler arbeiten zu können und dennoch Verantwortung zu haben.



Es braucht also eine Mitarbeiterpolitik, die Topkräften die Auszeit sowie die Rückkehr ins Berufsleben erleichtert. Dazu gehört vor allem auch, dass Unternehmen weniger Wert auf die persönliche Präsenz legen, sondern vielmehr die Telearbeit fördern sollten. Die technischen Möglichkeiten sind längst gegeben, jetzt müssen noch die Unternehmen wollen. Denn verlassen hoch qualifizierte Topkräfte ihre Arbeitgeber aufgrund einer fehlenden oder mangelnden Rückkehrstrategie, ist der Verlust für Unternehmen hoch.

Ihre Sabine Hockling