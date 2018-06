Ich bin als Projektleiter für ein Team mit 25 Mitarbeitern zuständig. In letzter Zeit häufen sich im Projekt die Fehler. Soll ich die Fehler in großer Runde ansprechen oder lieber mit den Betroffenen unter vier Augen?, fragt Harms Bädermann, Projektleiter bei einem Beratungsunternehmen.

Sehr geehrter Herr Bädermann,

Fehler gehören zum Arbeitsalltag dazu und sind auch bei größter Anstrengung nicht zu vermeiden. Um aus ihnen zu lernen und sie künftig zu vermeiden, müssen Sie wissen, wie und warum Fehler entstehen. Das setzt allerdings eine gewisse Fehlerkultur voraus, die jedoch in vielen Unternehmen fehlt. Denn leider werden Fehler von vielen noch immer mit Versagen, Schwäche oder schlechter Arbeit in Verbindung gebracht.

Wie immer, wenn Sie etwas verändern wollen, sollten Sie als Führungskraft selbst mit guten Beispiel vorangehen. Gehen Sie offen, ehrlich und konstruktiv mit Fehlern um. Denn wenn Ihre Mitarbeiter Sanktionen befürchten müssen, wenn sie etwas falsch machen, werden sie deshalb nicht weniger Fehler machen – sie werden nur alles daran setzen, Missgeschicke zu vertuschen. Das führt am Ende zu teuren Fehlerketten. Häufig werden so ganze Projekte gefährdet.



Bleiben Sie daher bei der Aufarbeitung von Fehlern stets sachlich und konzentrieren Sie sich auf die Fakten. Kochen bei Ihrem Team Emotionen hoch und werden Schuldzuweisungen geäußert, sollten Sie diese sofort deckeln und zur Sachlage zurückführen.

Hilfreich sind regelmäßige Manöverkritiken, etwa nach Etappenzielen. Denn so können Sie mit Ihrem Team gemeinsam die Ursachen für Fehler analysieren. Ausschweifende Erklärungen, Entschuldigungen oder Ähnliches sollten Sie unterbinden und den Fokus auf das Erarbeiten von Lösungen legen.

Außerdem sollten Sie berücksichtigen, dass Situationen und Entscheidungen nicht von allen gleich beurteilt werden. Deshalb kann es durchaus sinnvoll sein, andere zur Überprüfung der Fakten und Daten hinzuzuziehen.

Um Flugunfälle aufgrund menschlichen Versagens vorzubeugen, hat die Luftfahrtbranche beispielsweise das Konzept Crew (oder Cockpit) Resource Management (CRM) entwickelt, das die oben genannten Kriterien vorsieht. Das Konzept hat sich bewährt: So sagten beispielsweise die beiden Piloten, die auf dem Hudson River eine Notwasserung durchführen mussten, aus, dass sie ohne das Fehlerkonzept die Situation nicht so gut gemeistert hätten. Allerdings hatte es gut zehn Jahre gedauert, bis sich Konzepte wie dieses in der Luftfahrtbranche etabliert hatten.



Erwarten Sie daher von Ihren Mitarbeitern am Anfang nicht zu viel. Setzen Sie eventuell auch auf Workshops, die Ihre Mitarbeiter unterstützen.



Ihre Sabine Hockling